Pulixi, Veneruso, Fontana, Cercato, Gaetani, Morlupi, Mortelliti: i magnifici 7 di Zenzero Fest

Arezzo, 12 settembre 2023 – Nuove attesissime uscite, originali esordi letterari, storie inattese di grandi personaggi. E un viaggio nel cinema, con un incontro dedicato a Massimo Troisi, e una discesa in campo con un libro dedicato a Gianluca Vialli. E' quello che propone la seconda edizione di Zenzero Fest, il festival letterario di fine estate e inizio autunno che, dopo il fortunato esordio dello scorso anno e i successi degli “off” che hanno accompagnato il pubblico fino ad oggi, torna dal 15 al 17 settembre e dal 12 al 15 ottobre, rispettivamente nella straordinaria location del Giardino Pensile del Palazzo della Provincia e nella Sala Conferenze della Biblioteca Comunale.

Piergiorgio Pulixi, Stefano Veneruso, Emanuela Fontana, Flavia Cercato, Marco Gaetani, Francois Morlupi, Arianna Mortelliti: questi i “magnifici sette” protagonisti degli incontri che animeranno i pomeriggi letterari.

Apre la rassegna venerdì 15 settembre Piergiorgio Pulixi, uno dei più importanti autori noir presente in modo stabile nella Top10 della narrativa italiana, che presenterà il suo ultimo libro fresco di stampa “Stella di mare” (Rizzoli), e proprio Zenzero Fest sarà la seconda tappa del tour in terra ferma dopo le presentazioni nella sua Sardegna. Sabato 16 settembre, un pomeriggio nel quale si mescoleranno letteratura e cinema insieme al regista, sceneggiatore e produttore Stefano Veneruso autore del libro “Massimo Troisi. Il mio verbo preferito è evitare” (Rizzoli), un percorso nella vita artistica e privata, ironico, dolente, profondo, di uno degli artisti più amati, un omaggio affettuoso per parole e immagini che Veneruso, nipote del grande Massimo Troisi, dedica allo zio in occasione del settantesimo anniversario della nascita. Zenzero Fest di settembre si chiude domenica 17 con Emanuela Fontana, autrice de “La correttrice” (Mondadori), la storia originalissima di Emilia Luti, la giovane bambinaia fiorentina che lavorò con Alessandro Manzoni alla stesura della versione del Promessi Sposi giunta fino a noi. Una storia vera e sorprendente di una editor “ante litteram” e del suo rapporto con “don Alessandro” dalla quale emerge un ritratto profondamente umano dello scrittore più idealizzato di tutti i tempi e trasforma Emilia in un grande personaggio letterario, sagace e libero.

Ad ottobre, il primo appuntamento sarà giovedì 12 con Flavia Cercato, nota conduttrice radiofonica al suo esordio letterario con “Il destino dell'ortica” (Rizzoli), intrigante storia che abbraccia quattro generazioni di donne controcorrente lungo tutto un secolo nel fantasmagorico quartiere Coppedè di Roma, una saga familiare divertente per una lettura vivace che racconta figure femminili con una spiccata personalità inquieta e geniale. Torna anche lo sport a Zenzero Fest e lo fa in grande stile: venerdì 13 ottobre sarà la volta di Marco Gaetani e del suo “Gianluca Vialli, l'uomo nell'arena” (66thand2nd), omaggio a tutto tondo ad uno dei più grandi campioni di sempre, in campo e nella vita. Il 14 ottobre sarà un sabato “noir”, in compagnia di Francois Morlupi e le sue “Formule mortali” (Salani): con uno stile inconfondibile, che alterna il buon umore alla malinconia, l'autore racconta le indagini dei “cinque di Monteverde” in una Roma bellissima e decadente, gettando uno sguardo sugli abissi non solo di una mente criminale, ma della nostra intera società, che nasconde in bella vista i suoi istinti più feroci. Gran finale domenica 15 ottobre: con il suo esordio originale, un romanzo che è un racconto tenero e dallo stile definito, Arianna Mortelliti presenterà “Quella volta che mia moglie ha cucinato i peperoni” (Mondadori) una di quelle storie che, iniziata la lettura, non si riesce a lasciare e che rivela un vero talento: e non poteva essere diversamente per la nipote dell'”immenso” nonno Andrea Camilleri.

“Zenzero è un progetto culturale a cui ci stiamo dedicando con passione e in maniera continuativa ormai da un anno e che ci sta dando tante soddisfazioni – commenta il Presidente di Officina Rilancio Arezzo Sandro Sarri. - Ci piace incontrare gli autori, ci piace proporre al pubblico un'offerta variegata per generi e per temi, ci piace l'idea del confronto e dell'ascolto. E siamo contenti della risposta della città, che ci ha seguito anche durante l'anno in occasione dei nostri off”.

“Per una generazione che si è formata sulla “carta” e quindi sui libri, Zenzero Fest è non solo un festival ma anche una vera festa - dichiara il Presidente di Estra Francesco Macrì. - Le nuove tecnologie e i new media, nonostante tutto, non sono riusciti a mettere in discussione il ruolo centrale del libro nella formazione delle persone e nello sviluppo culturale del Paese. L’editoria continua ad essere la nostra prima industria culturale e l’Italia è il quarto paese in Europa. Di libri continua ad esserci bisogno e vanno sostenute tutte le iniziative che mirano a promuovere la lettura. L’associazione ORA parla di “energia per la mente” ed Estra non poteva far venir meno il suo sostegno ad una rassegna che mette in diretto contatto lettori e autori promuovendo il fondamentale valore culturale del libro”.

“Quando possibile cerchiamo sempre di aiutare il nostro territorio, soprattutto quando si tende alla novità e alla ricerca di qualcosa di diverso - spiega il CEO di Chimera Gold Massimo Anselmi. - Nelle occasioni in cui ho avuto il piacere di partecipare agli eventi di Zenzero Fest sono rimasto colpito positivamente dall’organizzazione e dai contenuti espressi. Lo sviluppo della nostra città passa necessariamente dalla crescita degli eventi culturali come questo. Faccio un sincero in bocca al lupo a tutta l’organizzazione, lo staff e gli ospiti che si alterneranno nella rassegna, sperando di riuscire ad essere presente alla maggior parte dei sette eventi in programma”.

“Nell’ottica di un nuovo Rinascimento aretino, l'azienda è orgogliosa di poter essere parte di un progetto mirabile volto alla diffusione della cultura letteraria grazie a talenti contemporanei selezionati ad hoc, come patrimonio collettivo di inestimabile valore”, commentano i vertici di Caurum.

“Abbiamo sostenuto la prima edizione di Zenzero Fest e lo facciamo nuovamente quest’anno, con rinnovato entusiasmo. Non è scontato che un evento diventi un appuntamento fisso e non lo è neanche la nostra partecipazione in qualità di sponsor. La seconda edizione di questo festival letterario non è semplicemente conseguenza del successo della prima ma è frutto della scelta degli organizzatori, della città di Arezzo e della comunità che la abita – commenta il direttore generale Banca di Anghiari e Stia Fabio Pecorari. - La nostra scelta di sostenere Zenzero Fest è dovuta a tre elementi che lo contraddistinguono: la diffusione della lettura, la conoscenza diretta degli autori e l’accesso libero e gratuito per il pubblico. Offrire a tutti i cittadini la possibilità di incontrare i libri e i loro autori in luoghi significativi di Arezzo, deputati o restituiti alla fruizione pubblica come la Sala della Biblioteca e il Giardino Pensile del Palazzo della Provincia, contribuisce a migliorare le condizioni morali, culturali ed economiche delle persone e della città. E’ questo l’impegno che la nostra Banca si è assunta sin dalla propria fondazione e che cerca di onorare in ogni scelta: in quella di sostenere nuovamente questo festival letterario, come in quella di aver aperto una filiale a Olmo, oltre alla filiale già presente in Via Monte Cervino. Auguriamo quindi pieno successo alla seconda edizione di Zenzero Fest, così come alla nostra seconda filiale aretina”.

Tutti gli incontri si terranno a partire dalle 18:30 con ingresso per il pubblico libero e gratuito. E al termine dell’incontro il consueto firma copia. Le presentazioni di settembre in caso di maltempo si terranno nella Sala Conferenze della Biblioteca.

Zenzero Fest, promosso da Officina Rilancio Arezzo e organizzato in collaborazione con la libreria Edison by Biblion, ha il patrocinio di Provincia di Arezzo, Comune di Arezzo e Biblioteca Città di Arezzo. Main sponsor Estra, sponsor Chimera Gold, Caurum e Banca di Credito Cooperativo di Anghiari e Stia. Partner b&b Antiche Mura, Logge Vasari, La Lancia d’Oro, Cremeria Cecconi, Pollice Verde. Media partner WEARE e The Aretiner.