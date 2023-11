Puccini, grande omaggio al Maestro. E’ un florilegio di eventi e concerti

Lucca, Viareggio e Pescaglia ancora una volta unite nel nome di Puccini. Cresce la voglia di fare sistema tra le realtà che più sono legate alla memoria di Giacomo Puccini mentre a grandi passi si avvicina il 2024, anno che segnerà il Centenario della morte del grande compositore lucchese. Ieri, al Teatro del Giglio di Lucca, presenti i sindaci dei tre Comuni, Mario Pardini, Giorgio Del Ghingaro e Andrea Bonfanti, accompagnati dagli esponenti del Teatro e della Fondazione Festival Puccinano di Torre del Lago, è stato presentato il ricco programma degli eventi che andranno in scena in questi due mesi finali del 2023. Con un occhio anche all’inizio del 2024, quando la Fondazione del Festival Pucciniano sarà protagonista (il 31 gennaio) per l’inaugurazione delle celebrazioni internazionali a Abu Dhabi.

Prezzi contenuti, sia a Lucca che a Viareggio, tanta voglia di diffondere la musica e l’opera di Puccini con concerti, presentazioni di libri, giornate di studi, spettacoli per bambini. A Lucca si comincerà il 28 novembre (Teatro San Girolamo) con Melo_logic, passione romana, che avrà come tema centrale l’opera Tosca: il pubblico sarà chiamato a decidere l’andamento della storia grazie a un sistema digitale interattivo. Poi il concerto–spettacolo From Puccini with love (5 dicembre, Teatro San Girolamo) con gli arrangiamenti originali per quintetto di fiati da La bohème, Tosca, Madama Butterfly e Turandot realizzati dal Quintetto Lucensis: protagonista il soprano Silvana Froli.

Spiccano anche il 6 dicembre (Teatro del Giglio) un concerto alla maniera del tempo di Mozart realizzato in collaborazione con il Centro studi Luigi Boccherini e il Concerto Quattro voci per Berlino realizzato in collaborazione con Virtuoso & Belcanto Festival (12 dicembre, Teatro San Girolamo). Infine il 22 dicembre (Teatro San Girolamo), in occasione della ricorrenza della data di nascita del Maestro, uno studio inedito: attori e cantanti si alterneranno sul palcoscenico facendo rivivere al pubblico la storia d’amore tra Minnie e Dick dall’opera La fanciulla del West e dall’omonima commedia di David Belasco.

Certo non da meno il programma sul lato di Viareggio che prenderà il via il 29 novembre con la rassegna invernale "Mese Pucciniano" per ricordare l’anniversario della scomparsa di Giacomo Puccini e celebrare il 22 dicembre l’anniversario della nascita. Il 25 novembre, ecco "E sogno la voce profonda…", arie da camera e brani per pianoforte solo di Giacomo Puccini all’auditorium Simonetta Puccini e il convegno "Conoscere Puccini: stati generali delle istituzioni pucciniane". Da segnalare anche lo spettacolo Sogni d’Oriente, Giacomo Puccini e Galileo Chini (2 dicembre) nell’auditorium Enrico Caruso; un documentario teatrale tra lettere, documenti storici, immagini e narrazione che si fonderanno in uno spettacolo dal vivo scritto da Simone Dini Gandini.

Infine, il 22 dicembre nell’anniversario della nascita di Puccini il Concerto con l’Orchestra del Festival Puccini e la consegna del Premio Puccini, il primo gennaio il Concerto di Capodanno e il 3 gennaio nella Chiesa di Torre del Lago il Concerto festoso per celebrare 120 anni delle nozze tra Elvira e Giacomo Puccini con l’esecuzione della Messa di Gloria diretto dal maestro Roberto Ardigò.

Fabrizio Vincenti