Provincia di Livorno investe 1.700.000 euro per la manutenzione delle strade elbane

"Per la manutenzione straordinaria delle strade elbane la Provincia di Livorno ha investito, nell’ultimo triennio, 1.700.000 euro".

Così il consigliere provinciale con delega alle questione elbane, Andrea Solforetti, risponde alle critiche arrivate da alcuni volontari dei mezzi di soccorso.

"Anche se le loro dichiarazioni vertevano in gran parte su altre problematiche - dice Solforetti - dispiace leggere di una Provincia che non esiste, quando ogni giorno l’ente, nonostante le difficoltà dovute alla persistente precarietà dell’assetto istituzionale e alla carenza di risorse, lavora per impegnare ogni singolo euro disponibile per far fronte agli interventi necessari alla manutenzione delle strade provinciali".

"Già a partire dal 2022 – prosegue Solforetti – nel distretto elbano è stata avviata una campagna di rifacimento dei manti stradali, che sta proseguendo con diversi importanti interventi anche nel 2023. A questo si aggiunge la consueta manutenzione ordinaria che riguarda anche lo sfalcio dell’erba lungo le banchine, la sistemazione barriere stradali, il rifacimento segnaletica e, non ultimo, i lavori alla SP26, al Piano, per il consolidamento della sede stradale nel tratto interessato dal fenomeno sinkhole".