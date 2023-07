Arezzo, 18 luglio 2023 – Proseguono gli appuntamenti con I mercoledì di Anghiari. Negozi aperti, mercatini, musica, spettacoli e aperitivi, domani dalle ore 19 alla mezzanotte. Dopo il grande successo di partecipazione dei primi due mercoledì di luglio c'è attesa per il terzo appuntamento della rassegna di eventi organizzati dal centro commerciale naturale Vie di Anghiari e dalla Confesercenti di Arezzo, in collaborazione con il Comune di Anghiari, l’Associazione ProAnghiari, con il contributo della Banca di Anghiari e Stia Credito Cooperativo e con il patrocinio della Camera di Commercio di Arezzo e Siena, grazie anche al sostegno delle aziende Busatti e Caffè River. Domani mercoledì 19 luglio torna l'appuntamento promosso per animare le strade del centro storico e l'estate anghiarese. In piazza Baldaccio ci saranno i mercatini e lo spettacolo teatro in piazza. Musica live e aperitivo speciale con la macelleria Dai Cherici in piazza IV novembre e mercatini alla galleria Magi. In via Mazzini attesa per la serata in giallo, aperitivo con Borgo Faeta e musica Live . La gioielleria Meazzini presenterà la collezione Anniversary More di Recarlo. Salotto jazz con il duo Marianni-Belli in piazza Mameli. Zumba Diamond's e aperitivo con Tagliere del Vicario in piazza del popolo. E servizio navetta - dalla zona Pierrot e dal Campo alla fiera - per rendere ancor più accessibile la manifestazione ai tanti visitatori che vorranno venire ad Anghiari.