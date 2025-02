Prosegue la rassegna Mondovisioni a Castiglion Fiorentino

Arezzo, 26 febbraio 2025 – “Ci sono eventi culturali pensati per compiacere chi li organizza o l’ospite illustre che vi partecipa, e ci sono manifestazioni che ‘vanno fatte’ per non perdere finanziamenti che possono garantire un avanzo significativo per le casse comunali. Ci sono infine eventi a costo zero, perché finanziati grazie ad altre iniziative culturali, che sono pensati ed organizzati partendo da una passione e da un interesse di chi ci lavora. Questi sono offerti alla cittadinanza con la certezza che la riflessione e il dialogo siano strumenti efficaci per la costruzione di una democrazia consapevole e attiva: è il caso della manifestazione ‘Mondovisioni a Castiglion Fiorentino’ che si svolge, per il terzo anno, nel nostro comune”, dichiara l’Assessore alla Cultura Massimiliano Lachi. Si tratta di una serie di proiezioni di docufilm di caratura internazionale distribuiti in Italia da CineAgenzia in collaborazione con il noto settimanale Internazionale. L’Assessorato alla Cultura di Castiglion Fiorentino, con la collaborazione della Biblioteca, propone alla Città quattro visioni, impreziosite dalle introduzioni di giornalisti della redazione di Internazionale. Più di ottanta persone anche sabato scorso, 22 febbraio, hanno preso parte alla visione di I Shall Not Hate – introdotto da Francesca Gnetti – ed hanno poi partecipato al dibattito con la giornalista. Quello che è emerso è il messaggio potente del docufilm: l’umanità e il perdono e soprattutto la dimensione della non violenza come risposta a un conflitto eterno e apparentemente irrisolvibile. Una bella soddisfazione per gli organizzatori e una bella opportunità per la cittadinanza castiglionese – molte le presenze anche da fuori Comune – il tutto nel suggestivo teatro dell’ex Collegio Santa Chiara, che l’assessore alla Cultura Massimiliano Lachi ha fortemente voluto come sede della manifestazione. Il prossimo appuntamento è per sabato 1° marzo alle 17:00 per la visione di Democracy Noir, con la presenza di Andrea Pipino, editor di Internazionale per l’Europa orientale.