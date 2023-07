Prosegue il Terre d’Arezzo Music festival, ecco tutti gli appuntamenti di luglio

Arezzo, 19 luglio 2023 – Prosegue il Terre d’Arezzo Music festival. Ecco nel dettaglio gli appuntamenti di luglio:

Giovedì 20 luglio 2023, ore 21.15

Terranuova Bracciolini. Santuario della Madonna delle Grazie (Loc. Montemarciano)

RISONANZE BAROCCHE

Ensemble Festa Rustica

Giorgia Cinciripi, soprano - Giorgio Matteoli, flauti dolci

Giulio Mercati, clavicembalo

L’ensemble Festa Rustica (soprano, flauti e clavicembalo) eseguiranno arie tedesche, musiche di Bach, Vivaldi ed altri compositori “barocchi”.

Venerdì 21 luglio 2023, ore 21.15 Castiglion Fibocchi. Piazza della Chiesa

HISTOIRE DU TANGO

Sator Duo

Paolo Castellani, violino

Francesco Di Giandomenico, chitarra

Apprezzato da critica e pubblico per “…l’energia, la carica emotiva e il virtuosismo…” (Ibero Latin America Music Society, Londra) SatorDuo è internazionalmente riconosciuto come “…uno dei più entusiasmanti Duo oggi in Italia…” (Istituto Italiano di Cultura, Chicago). Vincitori di molteplici concorsi.

Sabato 22 luglio 2023, ore 21.15 Castiglion Fiorentino. Chiostro di San Francesco CONCERTO VIOLONCELLO E PIANOFORTE Tove Törngren, violoncello (Svezia) Eline Bergman, pianoforte (Olanda)

Dialoghi tra violoncello e pianoforte, ripercorrendo l’800 europeo. Eline Bergmann (pianoforte) e Tove Törngren (violoncello) si sono conosciute durante un periodo di studio al Conservatorio di Musica “F. Morlacchi” di Perugia nel 2005 e lì hanno iniziato a suonare insieme.

Martedì 25 luglio 2023, ore 21.15 Sansepolcro. Chiostro di Santa Chiara SALOTTO MUSICALE Trio Lanzini

In collaborazione con Amici della Musica di Sansepolcro

Un “salotto musicale ottocentesco” tra arie e fantasie con il Trio Lanzini. Musiche di Haydn, Mozart, Verdi, Lehár, Bizet.

Giovedì 27 luglio 2023, ore 21.15 Capolona. Piazza di Castelluccio

MUSICA VAGABONDA Sabrina Gasparini Trio

Musiche popolari e tradizionali da vari Paesi. I tre artisti, di diversissima formazione musicale, si incontrano sul sentiero di un “vagabondaggio musicale” fra le musiche delle diverse tradizioni popolari. Le note si incrociano in un percorso che va dall’Est Europa, i Balcani, la Francia, Italia e sfociano, attraversando l’oceano, in Sudamerica. Tra valzer, tango e canzone popolare, un viaggio carico di emozioni.

AREZZO ORGAN FESTIVAL

Domenica 30 luglio 2023, ore 21.15

Arezzo. Basilica di San Domenico

FLORILEGIO AGOSTINIANO Elena Zegna, voce recitante – Ubaldo Rosso, flauto Didier Hennuyer, organo (Francia)

Organo e flauto vengono accompagnati dai pensieri di Sant'Agostino in una "serata meditativa".

Tutti i concerti sono ad ingresso libero fino ad esaurimento posti (senza prenotazione)