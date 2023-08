Prosegue il Monte San Savino Festival 2023

Arezzo, 5 agosto 2023 – Appuntamento per domenica 6 agosto alle 21.15 con il concerto dell’Orchestra Sinfonica di Grosseto in piazza Gamurrini che chiuderà l’edizione 2023 del Monte San Savino Festival.

Un grande ensemble orchestrale che eseguirà musiche di Beethoven, Haydn e Shubert.

A dirigere l’orchestra è M° Murat Cem Orhan direttore d’orchestra e compositore, già direttore artistico generale della Crr Concert Hall di Istanbul. Laureato in direzione d’orchestra con il maestro Antonio Pirolli al Conservatorio statale dell’Università Mimar Sinan di Istanbul. Ha diretto tutte le orchestre sinfoniche di Stato e i teatri dell’opera in Turchia. Il suo vasto repertorio comprende la “Turandot” di Puccini, l'”Elisir d’amore” di Donizetti, il “Fidelio” di Beethoven, il “Flauto magico”, “Così fan tutte”, “Don Giovanni” e “Le nozze di Figaro” di Mozart, “Il barbiere di Siviglia” di Rossini.

Il solista sarà Vicente Campos alla tromba. ha studiato a Montserrat e al Conservatorio superiore di Musica di Valencia. È stato insignito del “Premio d’onore straordinario” in tromba. Ha conseguito un master in Estetica e Creatività musicale all’Università di Valencia. Si è esibito come prima tromba nelle principali orchestre e gruppi della scena musicale spagnola. Dal 1996 dirige i corsi di musica e il Montserrat Festival Chamber Music di Valencia. È il solista del Grup Instrumental e nel 2005 per l’interpretazione di questo ruolo ha ricevuto il Premio nazionale della musica. Inoltre, è il solista dell’Orchestra sinfonica di Valencia e dell’ensemble di ottoni “Valencia Brass Quintet”. Collabora abitualmente con il Collegium Instrumentale ed è professore di tromba e preside del Conservatorio superiore di musica di Castellón.