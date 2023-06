Pronti al via I Mercoledì di Anghiari

Arezzo, 30 giugno 2023 – Sarà l'edizione numero diciassette quella che prenderà il via mercoledì 5 luglio per poi proseguire settimanalmente fino al 30 agosto. Ad annunciarla Claudio Giorni, il presidente del centro commerciale naturale Vie di Anghiari: “Sono nove quest'anno gli appuntamenti della diciassettesima edizione: il 5, 12, 19, 26 luglio e 2, 9,16, 23 e 30 agosto con i quali Anghiari riuscirà a calamitare per le strade del centro storico migliaia di visitatori. Ogni mercoledì ci saranno tante idee e serate a tema che animeranno tutta l'estate anghiarese. Mi preme segnalare alcune importanti novità di questa edizione – continua Giorni- il salotto del Jazz, ogni mercoledì in piazza Mameli, il nuovo allestimento in piazza IV Novembre del Giardino del Teatro rivolto ad un pubblico giovanile, i laboratori di cucina per bambini in piazza Baldaccio e la rassegna di spettacoli teatrali denominata Teatro in panchina in piazza del Popolo.

L’evento lo ricordiamo è organizzato dal Centro Commerciale Naturale “Vie di Anghiari” e dalla Confesercenti di Arezzo, in collaborazione con il Comune di Anghiari, l’Associazione ProAnghiari, con il contributo della Banca di Anghiari e Stia Credito Cooperativo e con il patrocinio della Camera di Commercio di Arezzo e Siena, grazie anche al sostegno delle aziende Busatti e Caffè River.

Musica, spettacoli teatrali, intrattenimento per i bambini, - evidenzia Valeria Alvisi, direttore di Confesercenti Arezzo- mercatini, negozi aperti dopo cena con le loro speciali offerte promozionali, cene e menù degustazione nei risotranti e bar del centro storico. ComeConfesercenti siamo a fianco delle nostre imprese, anche in questa nuova edizione, convinti delle potenzialità che attraverso la realizzazione anche di questi eventi, si possano raggiungere obbiettivi importanti nella promozione die nostri borghi, nella valorizzazione delle eccellenze produttive del nostro territorio, nella capacità di rendere ancora di più accogliente turisticamente Anghiari e l'intera Valtiberina.

Anche quest'anno -spiega Chiara Cascianini responsabile di Confesercenti Valtiberina- tutti i mercoledì è confermata l'attivazione del servizio navetta per i tanti visitatori che vorranno venire ad Anghiari, partirà dalla zona Pierrot e dal Campo alla fiera. Da sottolineare l'importante impegno dei ristoranti ed i bar del centro storico che presenteranno menù con piatti che celebreranno la tradizione del territorio attraverso prodotti a km o e vini abbinati, ampliando le proprie pertinenze esterne per poter cenare sotto le stelle, offrendo musica di sottofondo e offrendo tante possibilità da piatti unici della tradizione toscana. Confermato il Mercatino handmade in piazza Baldaccio ed in Galleria Magi.

Per il sindaco di Anghiari, Alessandro Polcri: “Dell'evento i Mercoledì di Anghiari voglio sottolineare l'aspetto di vitalità che ad ogni edizione si rinnova e lo spirito di affiatamento del nuovo gruppo dirigente. Ogni anno partecipano numerose famiglie. Un punto di riferimento per l'estate della valtiberina. Grazie quindi a Confesercenti e al centro commerciale naturale di Anghiari, che si confermano attivi nel creare eventi capaci di animare la strade e le piazze”.

“I mercoledì di Anghiari, da 17 anni permettono di valorizzare uno dei luoghi più belli della Valtiberina aretina. – spiega il presidente della Camera di Commercio di Arezzo e Siena, Massimo Guasconi – Grazie all’impegno di enti ed associazioni, ad iniziare dal Centro commerciale naturale “Vie di Anghiari” e da Confesercenti, la manifestazione è in grado di offrire ai cittadini e ai turisti un articolato panorama di eventi e di spettacoli supportando allo stesso tempo le attività imprenditoriali commerciali e della ristorazione che rappresentano un collante unico per la vita ed il futuro dei nostri borghi.

Torna l’appuntamento con I Mercoledì di Anghiari – commenta Ilaria Lorenzini, assessore al turismo ed attività produttive – con nostra grande soddisfazione, perché è un appuntamento molto gradito, come testimoniano le richieste di informazioni sul programma, che già da alcune settimane stiamo ricevendo. I nostri commercianti sono sempre più motivati e propositivi nell’ideare i temi che animeranno le serate, preziosa come sempre la collaborazione con Confesercenti, che tiene le fila dal punto di vista logistico, dando un vitale supporto alle tante attività coinvolte, che, da adesso si devono solo preoccupare di accogliere nel migliore die modi i nostri ospiti estivi.

Immancabile il sostegno della Banca di Anghiari e Stia Credito Cooperativo. “Il nostro Istituto - sottolinea il vice direttore della Banca di Anghiari e Stia Maurizio Del Barba- sostiene le iniziative del territorio che contribuiscono a farlo animare. I Mercoledì di Anghiari portano lustro e gente tra le piazze e le strade anghiaresi. I Mercoledì di Anghiari sono un evento ormai affermato grazie agli organizzatori ed è diventato una tradizione”.