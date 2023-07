"Preso a pugni e calci da quattro buttafuori Tutto per un equivoco"

L’avrebbero afferrato per il collo e poi preso a pugni in faccia, in quattro, per poi buttarlo di peso fuori dal locale. Tutto per un banale equivoco e per quel suo gesto istintivo di difendere un amico. E’ il racconto choc di un 24enne di Lucca che nella notte tra venerdi e sabato sarebbe stato aggredito dagli addetti alla sicurezza della discoteca “Beach Club“ al Cinquale. Il giovane, finito in ospedale con una prognosi non grave, ha deciso di presentare denuncia ai carabinieri di Massa, anche se la ricostruzione dagli addetti alla sicurezza è in contrasto con il suo racconto.

Tutto sarebbe comunque iniziato dopo che un amico lucchese del giovane aveva fatto cadere a terra accidentalmente il cocktail di una ragazza. Lei ha iniziato a gridare e gli addetti alla sicurezza del locale sono subito intervenuti con decisione, pensando a un’aggressione. Il 24enne lucchese vedendo strattonare l’amico responsabile del piccolo incidente, ha cercava di fermare i buttafuori. E qui è accaduto di tutto. "Mi hanno preso in quattro e iniziato a colpire con pugni al volto, calci e mani al collo", ha raccontato il ragazzo ai carabinieri poi intervenuti sul posto. Il tutto è durato pochi drammatici minuti. "L’hanno picchiato e buttato fuori al locale con gli abiti strappati...", dicono gli amici sconcertati.

Proprio gli amici l’hanno condotto al pronto soccorso: non gli sono stati riscontrati traumi gravi, solo varie ferite estese al volto e lievi sul resto del corpo. Il tutto accompagnato da rabbia e forte spavento, insieme allo sconcerto per essere rimasto vittima di una reazione spropositata. Il drammatico episodio si è tra l’altro consumato in una zona del locale non coperta da telecamere di sicurezza. Non ci sarebbero, quindi, prove concrete, oltre al referto del pronto soccorso e a qualche testimonianza. I quattro addetti alla sicurezza e i loro colleghi hanno comunque continuato nel loro “lavoro“: negano che i fatti siano andati come raccontato dal giovane e hanno fornito una diversa ricostruzione alle forze dell’ordine. Ma il 24enne lucchese ha deciso di andare fino in fondo e presenterà denuncia ai carabinieri.