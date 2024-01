Presi i banditi mascherati

Rapine in stile Point Break. Ma, invece, dei presidenti americani, a entrare in azione erano degli apparentemente innocui vecchietti. Dietro la maschera due rapinatori campani che, secondo le indagini condotte dalla squadra mobile di Perugia su disposizione della Procura della Repubblica, che insieme avrebbero rapinato una banca a Bastia Umbra il 26 luglio 2023, portando via 72.260, e un altro istituto a Pantalla di Todi, il 2 ottobre, portando via 60mila euro. In queste circostanze, sempre in base alle indagini svolte, avrebbero anche immobilizzato i dipendenti. Per questo viene contestata loro anche l’ipotesi di sequestro di persona.

A un terzo colpo, compiuto questa volta a Ellera di Corciano il 10 novembre, avrebbe partecipato anche un altro complice. I primi due indagati sono stati fermati a Terni lo scorso 16 gennaio. Erano stati seguiti dagli investigatori della squadra mobile fino a Terni dove, secondo l’accusa, stavano per compiere un’altra rapina. Quando sono stati fermati, sono stati trovati con le maschere, presumibilmente le stesse, indossati dai rapinatori. Le successive attività investigative e i dati emersi da intercettazioni e celle telefoniche, hanno portato a attribuire ai due responsabilità in relazione anche alle rapine commesse precedentemente. Erano già in carcere a Terni quando sono stati raggiunti dalla misura cautelare disposta dal gip di Perugia.

Il terzo presunto rapinatore è stato individuato a Napoli grazie alla collaborazione con gli investigatori della Mobile partenopea. Si trova ora in carcere, a Poggioreale.