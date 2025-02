Arezzo, 26 febbraio 2025 – Presentazione del libro "Uno splendido avvenire": un viaggio nell'arte di Timo Bortolotti. Sabato 1 marzo al Museo Il Cassero per la Scultura Sabato 1 marzo, alle ore 16.30, il Cassero per la Scultura di Montevarchi ospiterà la presentazione del libro "Uno splendido avvenire. La grande avventura nel mondo dell’arte di Timo Bortolotti (1884-1954)", edito da La Nave di Teseo. Il libro è dedicato allo scultore Timo Bortolotti, le cui opere fanno parte della collezione permanente del museo, diretto da Federica Tiripelli. L'autrice, Eletta Flocchini, giornalista, critica d'arte e docente di Comunicazione visiva all'Accademia di Belle Arti Santa Giulia di Brescia, dialogherà con Alfonso Panzetta, storico dell'arte e docente all'Accademia di Belle Arti di Bologna. Insieme, esploreranno la figura di Bortolotti e il suo percorso artistico. "Uno splendido avvenire" racconta la vita di Timo Bortolotti come un romanzo, mettendo in risalto non solo il suo talento artistico, ma anche la sua umanità. La storia di Bortolotti è un viaggio tra le sorprese della vita, le difficoltà, le risalite e i sogni che si realizzano. Un destino segnato, ma che grazie alla passione, alla determinazione e al lavoro delle sue mani, l'artista è riuscito a trasformare in una carriera straordinaria.

Nato a Darfo, in Valle Camonica, dove cresce in una famiglia di impresari di cave, trae dalle sue radici la forza per intraprendere un’avventura ricca di imprevisti e colpi di scena, che inaspettatamente liberano la sua immaginazione d’artista, rendendolo interprete di un’epoca leggendaria nel mondo dell’arte: quella tra le due guerre mondiali, fra fascismo e avvento della modernità, nostalgie classiciste e avanguardie. Il percorso di Timo Bortolotti, in un secolo fervido di sperimentazioni creative, si compie con grande originalità e intraprendenza. Dalla sua terra, dove esegue le prime opere monumentali alle più grandi città europee – Milano, Parigi, Roma, Londra – il suo «splendido avvenire» finalmente si realizza, inanellando committenze, premi, riconoscimenti.

La presentazione è un'opportunità che ancora una volta il Cassero Per la Scultura offre al pubblico per approfondire la figura di Timo Bortolotti e per ammirare le sue opere .