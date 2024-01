Presentato il programma della 69 edizione del Carnevale dei ragazzi a Montevarchi

Arezzo, 27 gennaio 2024 – Il Carnevale dei Ragazzi, una delle tradizioni più antiche della città, giunge alla 69 edizione. Il programma è stato presentato dall’Assessore al Centro storico Sandra Nocentini, insieme al Presidente del Comitato “Carnevale dei ragazzi” Gherardo Donati, alla Presidente del CCN Federica Vannelli e alla rappresentante della Pro-loco Manuela Gori

Dal 4 febbraio fino al 2 marzo, le parole d’ordine del carnevale montevarchino saranno maschere, tradizione e divertimento. Non solo, cinque i carri allegorici, uno in più rispetto all’anno scorso, sfileranno per le vie del centro storico accompagnati dal tradizionale trenino nelle giornate del 4, 11 e 13 febbraio. In piazza Varchi e in piazza V. Veneto troveranno spazio gli stands di dolciumi, con cenci e brighelle di Pinocchio, ma anche le giostre per i più piccoli. Ci saranno poi la Banda G. Puccini e le Manette del Valdarno che animeranno la festa vestiti in maschera.

Domenica 11 febbraio anche Levane festeggerà il suo Carnevale organizzato dall’Associazione “Io sono Levane”. Alle 14.30 inizierà la sfilata di carri per le vie del centro e anche qui non mancheranno stand gastronomici e intrattenimenti per bambini.

Il programma non terminerà di consueto con il “martedì grasso”, nel rispetto della tradizione montevarchina, si terranno altre importanti iniziative. Sabato 17 febbraio, alle ore 16.30, si svolgerà la “Pentolaccia dei bambini” presso il Circolo Stanze Ulivieri.

Domenica 18, alle ore 15.00, presso il Circolo Pestello, l’apertura del concorso “Pinocchio in maschera” a cura della Società Cooperativa Pestello che da anni riscuote tanta partecipazione ed interesse. Sabato 2 marzo, ore 21.00, la 19° edizione del concorso canoro “Il Pinocchio d’oro”, presso il Circolo Stanze Ulivieri, che concluderà il Carnevale a Montevarchi.

“Siamo molto soddisfatti – afferma l’Assessore Nocentini – perché questo anno usciremo per la sfilate con un carro allegorico inedito sul tema “Lacrime di Coccodrillo” dedicato al famoso animale raffigurato in chiave carnevalesca, che andrà ad aggiungersi agli altri 4 che sono stati rivisitati, il primo sempre sul tema del mare, poi la tradizione con Pinocchio, il carro dei ragazzi di Zorba e quello dello Studio di Danza Caroline con coreografie di balli e musica. Gli addobbi, di cui siamo particolarmente orgogliosi, sono stati realizzati dai nonni della Casa di riposo coordinati dalla nostra Commissione comunale per le Pari Opportunità. Ma non ci saranno solo i carri allegorici, voglio segnalare anche l’opportunità per i nostri bambini di realizzare le maschere con le proprie mani partecipando, sabato 10 febbraio, al laboratorio presso la Ginestra. Tanti momenti, quindi, tutti dedicati al divertimento e all’allegria dei più piccoli, resi possibili grazie alla collaborazione e alla condivisione con le nostre realtà associative e culturali che ringrazio per il lavoro e la passione che mettono insieme a noi nell’organizzazione di ogni evento”