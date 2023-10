Premio Catarsini per portatori di disabilità visive

Il Premio Catarsini, nato nel 2002 in memoria dell’artista viareggino Alfredo Catarsini, arriva alla 22esima edizione e, per la prima volta, sarà dedicato ai portatori di disabilità visive. L’iniziativa, presentata ieri al consiglio regionale della Toscana, è infatti riservata agli studenti maggiorenni dei licei artistici e degli istituti superiori della Toscana che produrranno un elaborato reinterpretando un’opera pittorica di Catarsini e rendendola fruibile alle persone cieche e ipovedenti. L’idea di dedicare l’edizione 2023 ai portatori di disabilità visive parte dall’esperienza del laboratorio esperienziale di Villa Bertelli a Forte dei Marmi, dove è possibile la lettura tattile su alto rilievo scultoreo e su disegni in rilievo, tratti da opere di Catarsini.

Per questo la Fondazione Alfredo Catarsini 1899 propone ai giovani studenti d’arte della Toscana la sfida che li porterà a realizzare un’opera da leggere tattilmente, reinterpretando una delle opere di Catarsini. Le domande dovranno essere inviate entro il 5 novembre e gli elaborati consegnati entro il 14 dicembre.