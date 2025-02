«Premiata Pasticceria Bellavista» di Vincenzo Salemme in scena

Arezzo, 21 febbraio 2025 – Alle 21stasera al Teatro Wanda Capodaglio di Castelfranco Piandiscò, va in scena «Premiata Pasticceria Bellavista» di Vincenzo Salemme con Francesca di Leva, Adriano Pantaleo, Giuseppe Gaudino per la regia di Giuseppe Miale di Mauro. Premiata Pasticceria Bellavista racconta la differenza tra guardare e vedere. Una storia di cecità, di uomini e donne incapaci di osservare la vita e il mondo che li circonda. Il racconto di una condizione sociale e culturale in cui ogni personaggio della commedia è incapace di affrontare il percorso che la vita gli ha messo di fronte e agisce fingendo di non vedere. La scrittura di Vincenzo Salemme riesce a raccontare attraverso le vicende di una famiglia il mondo intero, un’umanità che cammina con i paraocchi, che ha difficoltà nelle relazioni, che mira solo al profitto personale, che mente spudoratamente e non guarda mai in faccia la realtà. Ermanno e Giuditta Bellavista sono i proprietari di una pasticceria annessa alla loro casa. Con loro vive la madre, sofferente di diabete e pressione alta. Ermanno ha una relazione in segreto con Romina, la quale è stanca di dover parlare con lui di nascosto e vuole che si decida a parlarne con la famiglia. Anche Giuditta ha una relazione segreta con Aldo, pasticcere alle dipendenze dei Bellavista, che però non ama la non bella Giuditta ma mira alla sua ricchezza. Intanto si scopre che Ermanno tre mesi prima, ha subito un intervento di trapianto agli occhi, questi vennero prelevati da Carmine, un senzatetto che dopo un incidente automobilistico entra in coma. Creduto però morto, venne deciso di prelevargli gli occhi e trapiantarli ad Ermanno. Così, una volta svegliato dal coma, Carmine si ritrova cieco. Riesce a raggiungere la pasticceria di Ermanno, rivelandogli che sono 3 mesi che non possiede gli occhi, e che il prof. Rubelli, è implicato nel traffico illecito di organi. Carmine decide di rimanere nella pasticceria di Ermanno, dicendo che ora egli dovrà guardare la vita per lui. Intanto la mamma convinta che i figli la vogliano far morire per impossessarsi dell’eredità, vuole tagliarli fuori dal testamento.

La stagione di Castelfranco prosegue sabato 15 marzo con A Mirror di Sam Holcroft, per la regia di Giancarlo Nicoletti, con Ninni Bruschetta, Claudio «Greg» Gregori, Fabrizio Colica e Paola Michelini. Il mio amico Giacomo, spettacolo teatral-musicale scritto e diretto da Alessandro Riccio, prodotto dall’Ort, è lo spettacolo in programma sabato 22 marzo. La stagione si chiude mercoledì 9 aprile: in scena Pirandello Pulp di Edoardo Erba, con Massimo Dapporto e Fabio Troiano, per la regia di Gioele Dix.