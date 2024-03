Precipita dal tetto di un capannone. Ferito un dipendente di una ditta edile

Un “volo” dal tetto che avrebbe potuto costargli la vita. Ha lesioni in tutto il corpo e un importante trauma al torace ma si è salvato invece l’operaio di 42 anni precipitato per quattro metri dal tetto di un capannone ieri mattina a Carrara. L’uomo, originario del Marocco, stava lavorando alla copertura del capannone quando è caduto per cause che stanno ora verificando gli ispettori del lavoro. Da una prima ricostruzione sembra che l’operaio, dipendente di una ditta edile, sia scivolato e si sia schiantato sull’asfalto 4 metri più sotto. Il cantiere è sotto i raggi X degli ispettori per verificare che al momento dell’accaduto fossero state adottate tutte le misure di sicurezza previste.

A chiamare i soccorsi sono stati i colleghi e anche alcuni passanti testimoni dell’incidente. Si sono vissuti attimi drammatici vista l’altezza della caduta e l’iniziale stato confusionale dell’operaio. L’operaio è stato trasportato all’ospedale di Massa per poi essere trasferito, con l’elicottero Pegaso del 118 (nella foto), in quello pisano di Cisanello. "Ormai stiamo assistendo da tempo non più a un’emergenza, ma a un fenomeno che assume la forma di un vero e proprio problema strutturale" denunciano il segretario provinciale della Cgil, Nicola Del Vecchio, e il segretario della Fillea Cgil, Francesco Ventimiglia.