"Prato: Sindaci all'opposizione sull'accoglienza di minori richiedenti asilo"

La prefettura cerca una struttura per accogliere i minori richiedenti asilo non accompagnati. I comuni della provincia ribadiscono il loro no. "Non è che non li vogliamo, non siamo in grado di dare loro accoglienza – dicono – I nostri standard di assistenza sono alti, non possiamo prendere minorenni in via emergenziale e al di fuori dei posti già assegnati". Il braccio di ferro va avanti da mesi nonostante il comune di Prato sia stato costretto ad accogliere, solo nell’ultima settimana, otto minorenni (fra i 14 e i 18 anni). E domani ne arriveranno altri tre. La prefettura, però, non vuole farsi trovare impreparata e nonostante il parere negativo dei sindaci, ha deciso di pubblicare un "avviso esplorativo per la ricerca di una struttura che possa accogliere e gestire 15 minori di età inferiore ai 14 anni". Un Cas, in sostanza, in attesa che i minori vengano distribuiti nelle strutture comunali e nel sistema Sai. D’altronde, sottolineano dalla prefettura, "la normativa attribuisce agli amministratori locali, attraverso i servizi sociali, il compito di immediata protezione e prima presa in carico del minore non accompagnato sul territorio comunale privo di un ambiente familiare". "Non possiamo essere complici di un sistema di accoglienza che riteniamo inadeguato – dice il vicesindaco di Prato, Simone Faggi –. Se ci viene chiesto di derogare a una legge regionale preferiamo non farlo. L’assistenza del minore solo è complessa. Per la gestione lo Stato riconosce 100 euro giornalieri che diventano 60 se si trovano in un Cas. Vuol dire che vengono messi in una struttura dove gli viene dato solo da mangiare e da dormire. La nostra assistenza funziona perché è un sistema diffuso, senza assembramenti".