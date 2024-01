Prato è pronta al Festival Femminista dedicato a Michela Murgia

Conto alla rovescia per la seconda edizione del Festival Femminista, organizzato dall’associazione Ipazia con il contributo di Cesvot e il patrocinio della Provincia e del Comune di Prato, dedicato quest’anno alla scrittrice scomparsa Michela Murgia. Il Festival Femminista prevede in particolare una programmazione che coprirà tutto il mese di febbraio, dal 1° al 29, e che prende sempre più la forma di un appuntamento diffuso grazie alle partnership di questa nuova edizione, ad esempio quella con il Centro Pecci, location per quattro dei tredici appuntamenti in programma. Nella Sala Bianca del museo di arte contemporanea si svolgeranno infatti tre talk: sabato 24 febbraio, alle 16,30, sarà il momento di omaggiare Michela Murgia con una performance curata dal gruppo Purple Square e, a seguire, verrà proiettato il film "Una donna promettente" di Emerald Fennel, acquistando il biglietto direttamente alla biglietteria del cinema.

Nel Festival non c’è solo approfondimento, non mancano momenti di leggerezza. Sabato 10 febbraio alle 14,30 percorso itinerante in centro a cura del master città di genere dell’università alla scoperta della genealogia della Prato delle donne. Poi la stand up comedy, in collaborazione con Chiesino Comedy Club: lo show di Chiara Becchimanzi all’ex Chiesa di S. Giovanni martedì 13 febbraio alle 21,30 (biglietti 10 euro su Ticketone). Infine, grazie alla rinnovata collaborazione con Arci il Festival si apre il 1° febbraio alle 21 con il karaoke femminista al Circolo di Maliseti, mentre la chiusura il 29 febbraio alle 21 è affidata al Circolo 29 Martiri di Figline, con dj det e grande festa finale.