"Porto di Livorno, i soldi ci saranno" Finanziamenti pronti per il 2024

di Michela Berti

LIVORNO

"Molto rumore per nulla". Ha parafrasato il film di Kenneth Branagh il viceministro alle infrastrutture Edoardo Rixi sul polverone sollevato in questi giorni dal deputato del Pd Marco Siamini - e a ruota tutti i massimi esponenti locali del partito - sul taglio dei finanziamenti stanziati dal governo Draghi per il collegamento tra il porto di Livorno, l’interporto di Guasticce e la rete ferroviaria Pisa-Vada. Collegamento strategico per lo sviluppo dello scalo labronico, anche in previsione della realizzazione della Darsena Europa. "E’ assurdo lasciare soldi inutilizzati – dice il viceministro Rixi – dobbiamo completare tutte le opere del 2023 prima di andarne a finanziarne altre. Non possiamo tenere fermi interventi già cantierizzati". "Ho sempre ritenuto prioritario l’intervento nel porto di Livorno – prosegue il viceministro – e nel 2024 quando partiranno i lavori del collegamento ferroviario, rimandati non certo per nostra responsabilità, l’intervento sarà interamente finanziato dal governo anche se costerà di più". Il viceministro non fa promesse: "Faccio comunicazioni ufficiali. Nel 2024 l’opera sarà tutta finanziata a prescindere dalla cifra".

Dai fatti alla politica: "Dispiace quanto accaduto perchè non solo si è trattato di un falso allarme, ma far pensare che per noi il porto non sia strategico è falso. Abbiamo confermato investimenti e prospettive dello scalo dove sarà fatta la Darsena Europa. Andare a lanciare segnali se infondati di questo tipo rischia di avere un effetto boomerang".

Ma il deputato Simiani, insieme ai consiglieri regionali e componenti dell’esecutivo del PD, Francesco Gazzetti e Gianni Anselmi, non mollano la presa e anche ieri hanno incalzato: "Il Governo Meloni ha deciso di tagliare i fondi per la realizzazione dei collegamenti ferroviari da e per il porto di Livorno e l’interporto di Guasticce e non c’è traccia ufficiale dell’impegno a rifinanziarla.

Questo è quello che emerge dagli atti dove, nero su bianco, il finanziamento passa da 311 milioni a 12 milioni. C’è una nostra interrogazione già presentata: rispondano subito a quella. L’azione che il Pd, a tutti i livelli e all’unisono ha messo in campo, ha infatti un solo obbiettivo: far sì che il Governo mantenga gli impegni e che rifinanzi queste opere indispensabili per lo sviluppo ed il lavoro. Tutto il resto non conta".