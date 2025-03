Arezzo, 27 marzo 2025 – Poesia e fotografia, una mostra per celebrare la Giornata mondiale della Poesia

In occasione della Giornata mondiale della Poesia, sabato 29 marzo alle 17,30 a Palomar sarà inaugurata la mostra fotografica “Poesia e fotografia” con immagini accompagnati dalle letture di testi poetici. L’esposizione resterà allestita fino al 15 aprile

Sabato 29 marzo alle 17,30, presso Palomar - Casa della Cultura, sarà inaugurata la mostra fotografica "Poesia e fotografia", un'esposizione che unisce immagini e parole per celebrare la Giornata Mondiale della Poesia 2025.

L'iniziativa, curata dal gruppo fotografico Carpe Diem, rientra nel programma Le Piazze del sapere di marzo, rassegna di promozione della lettura promossa dal Comune di San Giovanni Valdarno in collaborazione con Unicoop Firenze – Bibliocoop di San Giovanni Valdarno.

Il 21 marzo è il giorno in cui si celebra la Giornata mondiale della Poesia, istituita nel 1999 dall'UNESCO, che riconosce all'espressione poetica un ruolo fondamentale nella promozione del dialogo interculturale, della diversità linguistica e della pace. Per onorare questa ricorrenza, Palomar propone una mostra fotografica in cui ogni immagine è accompagnata da un testo poetico ispirato ad essa.

Durante l'evento inaugurale del 29 marzo, i visitatori potranno assistere alla lettura di testi poetici accompagnati da una proiezione di immagini in slide show. Interverranno Paolo Bagni, poeta, e Silvia Sansoni, presidente del Gruppo Fotografico Carpe Diem. L'iniziativa sarà introdotta da Massimiliano Bardotti, presidente dell'Associazione Culturale "Sguardo e Sogno". L'attore Alessandro Corsi darà voce ai testi poetici di Paolo Bagni e di altri autori.

La mostra sarà visitabile durante gli orari di apertura di Palomar fino a martedì 15 aprile.