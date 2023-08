Pnrr, Fossi e Donzelli a Firenze: ai ferri corti sul taglio dei fondi

Botta e risposta e ancora polemiche tra Emiliano Fossi, segretario toscano dem e deputato, e Giovanni Donzelli, responsabile nazionale organizzazione di Fratelli d’Italia e deputato sul Pnrr.

"Il Pd toscano sta continuando a narrare di montagne di denaro che il ‘cattivo’ governo Meloni starebbe togliendo alla Toscana ottimamente governata dai ‘buoni e bravi piddini’. Ormai sono favolette a cui non credono nemmeno loro. La realtà è che stiamo salvando i finanziamenti dalla loro frettolosa superficialità". E ancora: "Il governo ha chiarito in tutte le sedi - sottolinea Donzelli - che non si tratta di definanziamenti, ma di sostituzione della fonte di finanziamento".

E Fossi che l’altro giorno aveva rilanciato l’allarme per i tagli, ha ribattuto: "Donzelli ha la coda di paglia. E per incendiarla è bastato rendere pubblici i numeri e i progetti che in Toscana rischiano di saltare per colpa dei tagli della Meloni al Pnrr. Capiamo l’imbarazzo per gli amministratori di centrodestra nell’ammettere che scuole e ospedali di comunità sono definanziati. Ma questo non giustifica il loro silenzio e addirittura la difesa d’ufficio che Donzelli porta avanti. La verità è sotto gli occhi di tutti: sono degli incapaci. E ciò che tagliano è sanità e istruzione".