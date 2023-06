"Più sinergie per il Piano di tutela dell’acqua"

Tutti i soggetti coinvolti nella gestione della risorsa idrica insieme per progettare il futuro. Si è tenuta la prima conferenza toscana sull’acqua, promossa dalla Regione in collaborazione con Fondazione Ewa (Earth and Water Agenda), Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale, Ait, Anbi, Anci, Arpat. L’obiettivo è l’avvio di un nuovo modello di pianificazione condivisa, per arrivare al Piano di tutela dell’acqua (Pta) e a quello della Transizione ecologica. "Oggi passiamo dalla siccità alle bombe d’acqua – ha detto il presidente della Regione, Eugenio Giani -. I fiumi devono avere casse di espansione e a proposito siamo primi in Italia". "In Toscana – ha proseguito l’assessora Monia Monni - investiamo ogni anno 100 milioni in manutenzione e altrettanti in nuove opere. Abbiamo cantieri aperti per quasi 500 milioni contro il dissesto idrogeologico. Per la siccità la Regione ha presentato al governo un piano da 800 milioni di opere pronte a essere cantierabili".

"In assenza di grandi infrastrutture – ha detto l’assessora Stefania Saccardi - dobbiamo spingere per realizzare piccoli invasi, anche aziendali, ma serve una forte semplificazione: altrimenti molte delle risorse che abbiamo messo nel Psr sull’idrico aziendale, quasi 8 milioni, rischiano di rimanere sulla carta. Occorre riaprire i termini per denunciare i laghetti esistenti, facendo un accordo con i Consorzi di bonifica per gestirli".

"La Toscana – ha detto Erasmo D’Angelis, presidente Ewa – è all’avanguardia nella gestione dell’acqua. Deve partire un nuovo modo di progettarne l’utilizzo, basato sulla collaborazione e condivisione". Sull’importanza di coinvolgere i cittadini ha insistito il capo del Dipartimento della protezione civile, Fabrizio Curcio. "In caso di emergenza, la tecnologia aiuta, ma non risolve – ha detto riferendosi anche al sistema It-alert - se non la inseriamo in un percorso più ampio".