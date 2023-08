Pittura e mille sfumature di vino "Vi racconto i segreti dell’enoarte"

di Olga Mugnaini

La storia inizia lassù, sulle Apuane, fra quelle cave che i romani chiamavano di “marmor lunensis”, di cui Giulio Cesare si servì in grande quantità. E prosegue a Pietrasanta, la cittadina patria degli scultori, dove ha sede lo storico laboratorio di materiali lapidei di Federico Raffo.

Ma Elisabetta Rogai porta il racconto fino in riva al mare, al Forte dei Marmi, per aggiungere un altro prezioso frutto dell terra: il vino. Da questi elementi, a cui si unisce in questo caso la forza e il profumo del mare, nasce la sua “enoarte”, una pittura che diventa ancora più materica perché introduce il marmo quale supporto alla gamma cromatica dei vini mescolati sulla tavolozza.

Artista fiorentina, sempre più presente anche all’estero, è in Versilia che Elisabetta Rogai darà vita a una serie di lastre in marmo dipinte con soggetti evocativi, che guardano al lavoro dell’uomo e al suo rapporto con la natura.

Lo farà anche alla presenza del pubblico, in un evento che sarà ospitato l’11 agosto al Ristobeach del Bagno Giovanna del Forte dei Marmi. Su una scheggia di pietra bianca, levigata ma porosa dipingerà usando alcuni vini Montepulciano d’Abruzzo della Cantina Venturini, per raccontare le loro mille sfumature, dai marroni terra bruciata ai violacei intensi, a seconda dell’invecchiamento e delle uve di partenza. E ciò lungo un percorso creativo che cammina sul sentiero della tradizione antica e delle sensibilità moderne, fra montagne e terre coltivate, per iniziare dai frutti della terra e arrivare alla mano dell’artista.

"L’enoarte è nata come gioco - racconta Elisabetta Rogai -, un messaggio ironico, sorprendente. Dipingere con il vino al posto dei pigmenti tradizionali è un po’ come rubare i colori alla natura e fissarli sulla tela, per fermare un attimo di riflessione di donne e uomini, sovvertendo le regole, lasciare che il colore diventi un ricordo indelebile. E al tempo stesso una memoria capace di cambiare le sue sfumature, come del resto fa il vino invecchiando".