"Pisa: Una città di 90mila abitanti non può essere ostaggio di spacciatori"

"Una città di neanche 90mila abitanti come Pisa non può essere ostaggio di 40-50 soggetti che ormai da mesi si affrontano per contendersi le piazze di spaccio tra stazione e centro storico". Così il sindaco di Pisa, Michele Conti, commentando le violenze tra stranieri avvenute in città lo scorso fine settimana, al termine della riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza convocato ieri. "Le cronache riportano di risse e accoltellamenti in centro - ha detto - e da prime informazioni si tratterebbe di una guerra tra bande di spacciatori stranieri. Sono fatti intollerabili per

Pisa. Ho chiesto un giro di vite per interrompere questa escalation di violenza, prima che diventi incontrollabile. Ho trovato grande collaborazione da parte del nuovo questore Sebastiano Salvo, insediatosi pochi giorni fa, e, insieme al prefetto e agli altri membri del Comitato, abbiamo deciso che si costituisca una task force, aumentando il numero di uomini sul territorio". "Gli strumenti, il personale, anche alla luce dell’annunciato aumento di organico di agenti in forza alla questura, per intervenire esistono – ha aggiunto – . Con la municipale avvieremo controlli serrati su attività commerciali, B&b, appartamenti affittati da privati, per accertare se sono in regola e per contrastare i B&b abusivi, spesso ricettacoli di spacciatori o persone che vengono a Pisa non per motivi di turismo ma per svolgere le loro attività illegali".