Pisa: due fegati sani ricavati da uno malato

Due fegati sani ricavati da un fegato malato. E’ l’eccezionale risultato raggiunto già 15 volte negli ultimi due anni dall’ospedale di Pisa, unico centro al mondo a praticare questo tipo di interventi chirurgici sull’organo in presenza di metastasi grazie a un equipe multidisciplinare di medici e infermieri coordinata da Lucio Urbani. L’innovativa tecnica chirurgica è stata anche presentata sulla rivista scientifica Cancers. Il primo esperimento eseguito con successo risale a due anni fa in una paziente con 35 metastasi epatiche da neoplasia del colon. Da allora l’Azienda ospedaliero universitaria pisana ha effettuato 15 casi consecutivi (ottenendo 30 organi sani) con una sopravvivenza a un anno del 92% dei pazienti.

"Abbiamo messo a punto - spiega Lucio Urbani, medico e coordinatore del progetto - una strategia chirurgica che risparmi il fegato e che, allo stesso tempo, riduca il rischio della recidiva nella sua zona vitale". Un lavoro complesso che coinvolge oncologi, anestesisti, radiologi, medici nucleari, epatologi, patologi e chirurghi dedicati.

"Si interviene - osserva Urbani - su casi selezionati con una resezione epatica che comporta l’asportazione di un piccolo volume di fegato ma induce un’importante modifica della vascolarizzazione intraepatica trasformandolo in un organo pari (ossia che ha il proprio omologo in posizione simmetrica) integrando, se necessario, successivamente complesse procedure di chirurgia del risparmio d’organo con le tecniche di accrescimento del volume del fegato per preservare entrambi i fegati. Oppure farne crescere uno, grazie alla presenza dell’altro, che viene asportato (perché malato) solo quando il fegato sano ha raggiunto un volume adeguato ad assicurare le funzioni vitali".