Pisa discute sul confronto: "Il dialogo è la logica della democrazia"

"La storia anche quando sta ferma, scorre sotto il pelo dell’acqua ed è sempre pronta a riemergere". Lo ha detto il professore medievista Franco Cardini nell’ultima giornata del ciclo di incontri "Ne parliamo in Sapienza" voluto dall’Università di Pisa. Cardini ha anche ricordato che l’etimo greco di dialogo è simile a quello di guerra. "Il dialogo si fa in due, e devo cercare me stesso nell’altro secondo un "conflitto" basato su lealtà e privo di pregiudizi". Il giornalista Corrado Formigli (nella foto) coglie al volo lo spunto di Cardini: "Mi piace la provocazione secondo cui il dialogo sia anche ’conflitto’. Mi sono accorto che la guerra russo-ucraina veniva trattata in maniera monocorde, filo atlantista. Io sono anti putiniano, ma gli italiani avevano paura della guerra. Ce lo dicevano i sondaggi. Avevo bisogno di un dialogo ’conflittuale’ e così invitai il professor Orsini, non perché la pensassi come lui ma perché bisognava dare una rappresentazione a chi la pensava in maniera diversa".

Armando Spataro, ex magistrato simbolo dell’antiterrorismo parla del difficile dialogo tra politica e giustizia. "Il dialogo è la logica della democrazia. Come magistrato sono sempre stato attento a far dialogare giustizia e magistratura ma negli ultimi vent’anni non c’è stato sempre un vero dialogo". L’ultimo incontro ha dato spazio anche al dialogo intergenerazionale e la giornalista Lisa Lotti ha approfondito i temi della iper connessione: "Siamo colpevoli di irresponsabilità nei confronti dei ragazzi lasciati in mano a social e device. Il 20% dei ragazzi nella fascia 12 18 ha bisogno di interventi per problemi neuropsichiatria Non hanno filtri per difendersi".

Mario Moroni, autore del libro ’La fine dei social’, dice: "La fine dei social è una provocazione ma è vero che stanno concludendo la loro vita per come li abbiamo conosciuti fino a oggi. Motivi? E’ arrivata l’intelligenza artificiale. Questa transizione può essere un’opportunità".

Carlo Venturini