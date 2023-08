Pink Floyd History: The Dark Side Orchestra in Fortezza

Arezzo, 1 agosto 2023 – A salire sul palco un’orchestra di trenta elementi, un coro e una band dal vivo, per l’omaggio a The Dark Side of the Moon attraverso una rielaborazione sinfonica degli arrangiamenti. Stasera alle 21 per Estate in Fortezza c'è Pink Floyd History: The Dark Side Orchestra. Un concerto evento, che ricorda e omaggia The Dark Side of the Moon appunto. Il progetto è firmato Pink Floyd History, la realtà che dal 2001 ha rivoluzionato il panorama degli spettacoli tributo proponendo show curati nei minimi particolari con scenografie coinvolgenti, giochi di luce e videoproiezioni originali. Nel 2023 ricorre l’anniversario di uno degli album più iconici della musica contemporanea: 50 anni di “Dark side of the Moon”. L’evento ha già innescato attenzione e riportato il focus su un evento musicale e di costume. “Dark side of the Moon” ha infatti infranto ogni record, rimanendo nelle classifiche più di ogni altro disco mai inciso, vendendo oltre 50 milioni di copie e rimanendo in classifica per oltre 15 anni. I suoi improvvisi mutamenti di ritmo e di tempo hanno offerto agli ascoltatori universi emotivi suggestivi e tra i più inventivi creati nel contesto rock. Dark Side Orchestra è un concerto evento, unico al mondo, realizzato per celebrare, quest’anno, uno degli album rock più importanti della storia della musica, attraverso una rielaborazione sinfonica degli arrangiamenti, un’orchestra di 30 elementi e una band dal vivo appunto, Pink Floyd History, protagonista negli ultimi anni di una serie di sold out in tutta Europa.he Dark Side of the Moon. Pink Floyd History è un progetto iniziato molto tempo fa, nel 2001, da quel momento in poi il successo di questo format è stato irrefrenabile, lo spettacolo ha ottenuto una serie di sold out in tutta Europa e ha rivoluzionato il panorama degli spettacoli tributo, portandoli a un livello totalmente inedito. The Dark Side Orchestra nasce proprio da qui, e si propone come un concerto evento unico nel suo genere, per ricordare e festeggiare uno degli album rock più importanti della storia della musica. Un evento incredibilmente originale che celebra la maestria e lo spirito di una delle rock band migliori e più brillanti della storia. Quello che aspetta gli spettatori è un viaggio intenso, il futuro e il passato che si saldano l’uno nell’altro nel racconto costruito da questo straordinario gruppo. I biglietti sono disponibili su TicketOne.