Piergiorgio Pulixi apre Zenzero fest 2023

Arezzo, 15 settembre 2023 – E' uno dei più importanti autori noir, ormai presente in modo stabile nella Top10 della narrativa italiana, ed è di pochissimi giorni fa l'uscita nelle librerie del suo ultimo thriller “Stella di Mare” (Rizzoli). Le prime presentazioni nella sua Sardegna, Arezzo la seconda tappa del suo tour in terra ferma, ed è con lui che Zenzero Fest inaugura la sua seconda edizione. E' Piergiorgio Pulixi il primo ospite della rassegna letteraria, con una nuova storia nella quale torna protagonista il trio amatissimo da lettori e librai, quello composto dal criminologo Vito Strega e dalle ispettrici Croce e Rais. Per loro ancora una indagine complicata in un quartiere popolare di Cagliari, tra incanto e degrado, un delitto efferato che ha come vittima una giovanissima donna dalla bellezza leggendaria. Una storia che affronta anche un tema sentito da tante famiglie: i ragazzi di oggi cresciuti dai nonni, con i genitori schiacciati dal lavoro. A dialogare con Piergiorgio Pulixi, Barbara Bianconi e Claudia Failli.

L'appuntamento con Piergiorgio Pulixi è nella splendida location del Giardino Pensile del Palazzo della Provincia alle 18:30 con ingresso per il pubblico libero e gratuito. Al termine della presentazione il consueto firma copia. In caso di maltempo l'incontro si terrà nella Sala Conferenze della Biblioteca Comunale in via dei Pileati 8. A fare da cornice alle serate letterarie, “Ginger Pic”, racconto fotografico di alcuni momenti del primo anno di Zenzero a cura di Andrea Lisa Papini.

Zenzero Fest è promosso da Officina Rilancio Arezzo ed organizzato in collaborazione con la libreria Edison by Biblion, con il patrocinio di Provincia di Arezzo, Comune di Arezzo e Biblioteca Città di Arezzo. Main sponsor Estra, sponsor Chimera Gold, Caurum e Banca di Anghiari e Stia - Credito Cooperativo. Partner, B&B Antiche Mura, Logge Vasari, La Lancia d’Oro, Cremeria Cecconi (che accompagna anche questa edizione con lo specialissimo nuovo gusto “Zenzero Fest”), Pollice Verde; media partner WEARE e The Aretiner.