Pieraccioni, fuga a Castiglioncello "La ricetta? Amici e scorpacciate"

di Enrico Salvadori

Il riposo del guerriero dopo le fatiche sul set è un Ferragosto all’insegna del relax e della convivialità, con gli amici storici. Leonardo Pieraccioni è ospite di Carlo Conti e della sua famiglia con la figlia Martina e scatta la ritualità dei giorni clou dell’estate. Domenica sera Leonardo ha partecipato con Carlo al tributo per Francesco Nuti all’Arena Estiva La Pineta. Rimarrà per qualche giorno nella Perla del Tirreno.

La vista della baia del Quercetano, la piscina, le battute tra amici. Sarà il Ferragosto di sempre…

"È giusto che sia così. Ma quello che mi preoccupa – dice Leonardo con la consueta battuta pronta - è che mangeremo dalle 10 di mattina fin quasi a mezzanotte. Ininterrottamente. Siamo tutti consapevoli di questo ma poi, presi dai sensi di colpa, ci manderemo i soliti messaggini con i buoni propositi per settembre quando promettiamo di metterci tutti a dieta per perdere un etto. Poco movimento e mangiare tanto non è salutistico ma in questi giorni che vuoi fare godendo di sole e spiaggia?".

Che bello staccare la spina dopo la consapevolezza di aver fatto un buon lavoro.

"È proprio così. Sul set di ‘Pare parecchio Parigi’ abbiamo lavorato duro a temperature assurde che ci hanno messo alla prova. Un bel gruppo, colleghi di valore e sono soddisfatto. Ma ci sarà modo di parlarne".

Il Ferragosto è la festa di sempre: un’attesa frenetica, spensieratezza, voglia di stare insieme. In un mondo dove tutto cambia ci sono dei punti fermi.

"Se vediamo bene è come Natale con l’albero, i regali, il pranzo in famiglia. In questo caso c’è la festa sul mare, la musica, il cocomero, il gavettone e soprattutto la voglia di ritrovarsi e di staccare almeno per qualche giorno. Tutto come tradizione. Ma qualcosa è cambiato".

Spiegati meglio…

"Abbiamo fatto tutti il gavettone alla zia che stava tranquillamente seduta sulla sdraio al sole e faceva le parole crociate. Ora invece la zia ha l’iPhone che con il gavettone rischia di andare in tilt e si arrabbia di brutto perché non può fare le storie su TikTok. Chi fa un gavettone ora rischia il penale".

Questo politicamente corretto che impera condiziona anche la festa più spensierata dell’anno, il Ferragosto.

"A me sembra che si stia un po’ esagerando. C’è troppa attenzione a non disturbare nessuno e tutti si adeguano. Pensate che Massimo Ceccherini si è ritirato sulla Montagna Pistoiese e non scende più a valle perché ogni volta che parla rischia un reato grave. Qui fra noi a Ferragosto ci sono anche Giorgio Panariello e Marco Masini che con il loro spettacolo in tour stanno facendo danni e si barricano qui con la nostra allegra brigata. Buon Ferragosto a tutti e divertiamoci".