Picchiato a sangue appena sceso dal treno dopo aver infastidito i passeggeri a bordo

MONTECATINI TERME (Pistoia)

È stato massacrato con pugni e calci, sotto lo sguardo di molte persone. Un senzatetto ha subito un’aggressione, ieri mattina intorno alle 8, alla stazione Montecatini- Monsummano, pochi attimi dopo essere sceso dal treno. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe molestato in modo pesante alcune persone a bordo. Il suo comportamento avrebbe fatto arrabbiare qualcuno che, una volta a terra, lo avrebbe aggredito in modo assai violento in ’risposta’ alle molestie subite. L’hanno tempestato di calci e pugni, lasciandolo in una pozza di sangue. In quel momento, alla stazione di piazza Italia, erano presenti tanti viaggiatori, pendolari e studenti. Molti, alla vista del senzatetto ridotto così male per le percosse, sono rimasti sbigottiti. Sul posto sono intervenuti subito gli agenti del commissariato di Montecatini e un’ambulanza della Misericordia. Il ferito, in base ai primi accertamenti, ha riportato numerose fratture e contusioni, ma non verserebbe in pericolo di vita. L’uomo è stato portato immediatamente al pronto soccorso dell’ospedale San Jacopo, a Pistoia. La polizia, intanto, ha iniziato subito una serie di accertamenti per fare chiarezza sull’episodio e individuare i responsabili dell’aggressione, anche con l’ausilio delle telecamere. Gli agenti hanno ascoltato le testimonianze di numerosi viaggiatori presenti al momento dei fatti.

Daniele Bernardini