Piange per lo zaino pesante. Bimba aiutata dalle vigilesse

di Laura Valdesi

SIENA

C’era una volta una bambina con uno zaino troppo pesante. E due vigilesse dal cuore tenero. Protagonisti di una favola che ha la magia del Natale: buoni sentimenti, senso di comunità, generosità. Guardare chi ha bisogno con amore. Come hanno fatto un’ispettrice della polizia municipale e una collega nei confronti di una studentessa dell’Istituto ’San Bernardino’. Non solo accompagnandola a scuola con l’auto della Municipale ma tornando poco dopo da lei con un dono: un trolley che avrebbe alleviato il peso di libri e materiale nel ritorno a casa.

"L’abbiamo vista che barcollava un po’. ’Tutto bene, amore’, è stato chiesto. ’Mi fanno male le spalle’, ha risposto con una lacrima che rigava il volto. Lo zaino era in effetti molto pesante, così non abbiamo esitato a portarla in macchina all’istituto. Ci ha ringraziato tanto", svela l’ispettrice della Municipale che preferisce restare anonima. Perché, sosteneva Gino Bartali, il bene si fa ma non si dice.

Poi il secondo capitolo della favola. "Ci siamo dette con la collega che il nostro aiuto era stato a metà. La bambina sarebbe dovuta tornare a casa con lo zaino troppo pesante. Così abbiamo comprato subito il trolley. Ci ha abbracciato e baciato, alla fine eravamo tutti commossi", ammette l’ispettrice. "Un gesto che scalda il cuore", loda la dirigente della ’San Bernardino’ Simona Ugolini. "Professionalità e amore per la città, l’essere sempre al servizio della comunità connotano questo episodio", chiude con un pizzico di orgoglio il comandante della Municipale Marco Manganelli.