Perugia e Spoleto fra arte e musica Il boom della grande bellezza

Bellezza, cultura, arte e spettacolo sono le chiavi per entrare nell’Umbria delle meraviglie. Un ideale itinerario si snoda sul filo rosso dei grandi festival, degli eventi e delle mostre che animano l’estate del Cuore Verde. Partenza d’obbligo da Perugia dove venerdì 7 luglio Bob Dylan inaugura Umbria Jazz che festeggia l’edizione del cinquantenario con un cartellone d’eccezione: fino a domenica 16 luglio proporrà 82 band, 550 artisti, oltre 230 eventi e star come Herbie Hancock, Mika, Paolo Conte, Joe Bonamassa, Stewart Copeland. Un ruolo decisivo lo gioca anche l’arte con l’intensa e raffinatissima mostra "Nero Perugino Burri" a Palazzo Baldeschi, in centro, fino al 2 ottobre: un dialogo senza tempo tra le opere del Perugino e di Alberto Burri, unite dal comune denominatore del colore nero ma anche da sorprendenti assonanze e similitudini.

L’altro polo d’attrazione culturale di questo periodo è Spoleto con il Festival dei Due Mondi, arrivato all’edizione numero 66. Musica, danza, teatro, arte ed eventi vari si uniscono in una fusione di creatività internazionale: stasera Gala di danza di Fernando Montano, il prossimo weekend attesi, tra i tanti, Silvio Orlando, Luca Marinelli alla prima regia teatrale, Antonio Latella, le coreografie di Marco Goecke e il tradizionale Concerto finale in Piazza Duomo con l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia diretta da Antonio Pappano. Uno dei temi di questo 2023 sono le celebrazioni per i 500 anni della morte del Perugino. E così, accanto alla mostra del capoluogo, brilla l’evento di Città della Pieve dove l’artista nacque: ed ecco la mostra "...al battesimo fu chiamato Pietro. Il Perugino a Città della Pieve" che fino al 30 settembre si snoda in tre sedi: Palazzo Della Corgna, Museo Civico Diocesano di Santa Maria dei Servi e Oratorio di Santa Maria dei Bianchi, dove le opere in situ di Pietro Vannucci sono in dialogo con capolavori del maestro e di pittori rinascimentali come Pinturicchio, Cosimo Rosselli, Ghirlandaio e i loro collaboratori, fiorentini e umbri, in prestito dai musei di tutto il mondo. Restando nella zona del Lago, fino a mercoledì tengono banco i concerti del "Trasimeno Music Festival" di Angela Hewitt. Ma tutta l’Umbria è un palcoscenico. Mercoledì il grande cinema di qualità sbarca a Montone con l’Umbria Film Festival che fino a domenica propone proiezioni non stop con anteprime nazionali e grandi ospiti, su tutti il regista Terry Gilliam. A Narni la pianista Cristiana Pegoraro propone dal 5 al 15 luglio "Narnia Festival Opera", anteprima del segno della lirica del suo celebre "Narnia Festival", dal 18 al 30 luglio. Ma non finisce qui perché l’offerta prosegue ad agosto con il Festival di Corciano, il Festival della Nazionl a Città di Castello con un omaggio all’Italia e la Sagra Musicale Umbra.

Sofia Coletti