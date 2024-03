Percorsi in Lunigiana. Una poesia nella storia. E’ Pontremoli barocca

PONTREMOLI (Massa Carrara)

Ti compare alla vista scendendo verso il mare, scavalcato il passo della Cisa. O ti richiama lo sguardo mentre sali per lasciare la Toscana, svalichi e ti ritrovi nella pianura Padana. Pontremoli. Un paese grigio di pietra, cullato dal verde di prati e boschi, abbracciato dall’azzurro del fiume Magra e del torrente Verde. Ma chiamarlo paese è riduttivo: è la Città del Libro, del Premio Bancarella che celebra i librai itineranti di due secoli fa e la cultura nascosta nelle loro gerle per essere diffusa nel mondo. E’ porta d’ingresso della Via Francigena in Toscana e punto di arrivo della Via degli Abati che, dal monastero di Bobbio, i monaci seguivano per arrivare a Roma. Molti storici ci riconoscono Apua, l’antica capitale della civiltà di Liguri-Apuani. E’ il passaggio obbligato tra la Toscana e l’Emilia, nel 990 tappa per l’arcivescovo Sigerico nel viaggio verso Canterbury di ritorno da Roma. Uno scrigno medievale che conserva un tesoro barocco, da cercare in mezzo all’apparente decadenza dei suoi imponenti palazzi. Da scoprire nelle due giornate di apertura straordinaria di chiese e dimore private, affrescate e decorate dal secolo d’oro dell’arte pontremolese, che la cooperativa Sigeric e l’associazione di turismo responsabile ‘Farfalle in Cammino’ organizzano con visite guidate per il 6 e 7 aprile. Un tesoro ancora da studiare se, in qualche modo, si riesce ad entrare dai molti portoni che neppure la passione e la competenza dei giovani operatori di Sigeric, tutti guide e storici dell’arte, è riuscita a spalancare.

Visitare Pontremoli è come sfogliare un trattato di storia dell’arte, nel capitolo riservato alla sua capacità nel Settececento di fondere la cultura padana e quella toscana. Attraversare i suoi ponti medioevali, percorrere le vie lastricate, accompagnati dai racconti delle guide di Sigeric, è un viaggio indietro nel tempo fino a un’epoca mitica. E’ come entrare a sorpresa dentro uno uno scrigno di memorie artistiche e monumentali. Qui grandi artisti, chiamati dalle ricche famiglie della città, portarono la tecnica della quadratura di cui Francesco e Giovan Battista Natali con Antonio e Nicolò Contestabili rappresentano una splendida testimonianza.

Tra Sei e Settecento Pontremoli vide fiorire le arti e si ritrovò con una concentrazione di tesori paragonabili a quella di grandi città, tenendo anche conto delle sue dimensioni. Grazie al desiderio di mostrare il prestigio acquisito di quel "nuovo patriziato di origine mercantile ed industriale che si affianca al vecchio ceto nobiliare e, a volte, lo sostituisce", come scrive lo studioso Vasco Bianchi.

Una congiuntura politica ed economica favorevole dopo l’annessione al Granducato di Toscana nel 1650 cambiò il volto del borgo medievale, già danneggiato dall’incendio appiccato dalle truppe di Carlo VIII nel 1495. I committenti privati fecero a gara per rendere più belli e sontuosi palazzi e chiese. E fu un’esplosione di quel genere pittorico che, attraverso l’uso di tecniche illusionistiche, mutuate dal teatro, trasforma la decorazione architettonica da cornice a spettacolo: un sistema di quinte e sfondi architettonici che dà vita a un palcoscenico in cui trionfano personaggi mitologici o biblici. E Pontremoli sarà tutta un palcoscenico per due giorni, ad aprile, quando Sigeric, aprirà il sipario sul Barocco guidando alla scoperta di uno sfarzo che la città sembra quasi nascondere dietro un’apparenza dimessa, da paese di campagna dove il sogno di una vita slow ha già richiamato molti smartworkers dalle metropoli del nord. Due giornate che spalancheranno il sipario di tre palazzi, una chiesa e del Teatro della Rosa, ma consentiranno ai visitatori di sfogliare l’album della storia partendo dalle misteriose statue stele raccolte nel museo dentro al castello del Piagnaro, e leggerne secoli.