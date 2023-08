"Perché no al congedo di paternità per consiglieri e assessori"

No di Italia Viva alla legge sul congedo di paternità obbligatorio per consiglieri e assessori regionali. L’opposizione all’atto proposto dal Pd è arrivata nel consiglio regionale, spaccando la maggioranza. La proposta è stata poi ritirata e rimandata in commissione. A spiegare il no, il capogruppo di Iv, Stefano Scaramelli.

1 Perché Italia Viva si è opposta?

"Estendere in ambito politico un diritto dei lavoratori dipendenti è un errore concettuale. Siamo di fronte a un istituto importante che neppure i lavoratori autonomi hanno e che nel nostro ambito, in cui l’assenza da una commissione o dal consiglio può anche essere un atto politico, non ha senso".

2 Cos’é il congedo di paternità obbligatorio?

"La proposta di legge prevedeva che a consiglieri o assessori regionali neo papà non venisse decurtato il gettone di presenza anche se assenti da consigli, commissioni o giunta. Una cosa che non accade, per esempio, neppure in caso di malattia o infortunio, come è corretto che sia".

3 La norma torna in commissione: cosa chiederà IV?

"Credo che l’idea sia tramontata. La nostra fermezza ha evitato un errore. Le priorità in Toscana sono altre".