“Per non dimenticare” incontro promosso ed organizzato dal Rotary Club Casentino con Comune di Pratovecchio Stia e Parco Nazionale Foreste Casentinesi

Arezzo, 23 novembre 2023- Sabato 25 novembre al Teatro Comunale di Stia, alle ore 15 “per non dimenticare” Un incontro promosso ed organizzato dal Rotary Club Casentino in collaborazione e con il Patrocinio del Comune di Pratovecchio Stia e del Parco Nazionale Foreste Casentinesi.

Interverranno: il Senatore e storico Riccardo Nencini, il criminologo Lino Rossi, il Presidente del Rotary Club Casentino Avvocato Eraldo Stefani, con il contributo di Alessandra Aricò e don Francesco Pasetto.

L’evento finalizzato alla salvaguardia e valorizzazione della “Verità Giudiziaria e Memoria” ricomprende le località sottoindicate che sono richiamate nel capo di imputazione della sentenza (n.43/2011), del Tribunale Militare di Verona emessa il 6 luglio 2011.

“… i militari imputati: Koppe, Odenwald, Mess e Bachler… dal 13.04.1944 al 18.04.1944 cagionavano la morte di circa 200 cittadini italiani non belligeranti, tra cui donne e bambini, i quali non prendevano parte alle operazioni militari, agendo con crudeltà e premeditazione, in varie zone del Monte Falterona, fra cui: Vallucciole, Stia, Pratovecchio, Partina Moscaio, Castagno d’Andrea, Badia a Prataglia, Caprese Michelangelo, S.Maria Serelli…”

La strage di Vallucciole fu una rappresaglia, ma solo in apparenza o fu premeditata?

Il pomeriggio dedicato alla “memoria” sarà presentato da Elisabetta Gangi, con contrappunti musicali di Michele Gabiccini e del Gruppo “Sa va san dire” con inizio alle ore 15 al teatro di Pratovecchio Stia di Piazza Mazzini: ingresso libero.