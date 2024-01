Paura in parrocchia. Intossicati dal monossido nel salone della recita

CORTONA (Arezzo)

Doveva essere una giornata di divertimento con i bambini che avevano preparato la recita per la festa della Befana ma invece 13 persone sono rimaste intossicate da una fuga di monossido di carbonio. Cinque di loro sono bambini, di cui due trasferiti con il Pegaso alla camera iperbarica di Grosseto. Accade, anzi ri-accade, alla parrocchia di Pergo, nel cortonese, in provincia di Arezzo, dove anche nel dicembre del 2022 una fuga di monossido aveva mandato all’ospedale il sacerdote e una donna. Poteva essere una tragedia ma alla fine il peggio è stato scongiurato anche se in totale 11 persone sono finite all’ospedale intossicate, di cui 5 bambini tra i 6 e 10 anni.

Come spiega Piero Sabatini, parroco di Sant’Angelo e Pergo, testimone sin dai primi attimi, "tutto è cominciato alle 16 circa con un bambino che è svenuto: lì per lì si è pensato fosse l’emozione, c’era tanta gente". E invece poi è toccato a un’altra bimba, poi a una signora: a quel punto è stato il panico. Sfollata la chiesa, a quel punto forse complice anche lo shock emotivo, anche altre persone (un centinaio i presenti) si sono sentite male. Mal di testa, nausea e disorientamento generale.

In poco tempo le sirene dei mezzi di urgenza hanno illuminato la frazione cortonese: sono arrivati sul posto tre mezzi dei vigili del fuoco, le pattuglie dei carabinieri della compagnia di Cortona e tre ambulanza dell’Asl che nel frattempo aveva attivato il gruppo maxiemergenza di Arezzo. Sul posto presente anche il primo cittadino di Cortona, Luciano Meoni, in prima linea a offrire soccorso, anche morale, a tutte le persone coinvolte. È stato però necessario anche l’intervento dell’elisoccorso Pegaso 1 che si è alzato in cielo per trasferire due bimbi alla camera iperbarica di Grosseto dove i due piccoli, che presentavano la sintomatologia più grave, sono poi potuti andare avanti con gli accertamenti del caso. Lo stesso è stato fatto anche con una donna,ricoverata all’ospedale Careggi di Firenze. I pazienti meno gravi, altri 8, sono stati invece smistati tra gli ospedali di Arezzo (San Donato e La Fratta), Firenze e Grosseto.

Altri tra i presenti, oltre trenta, si sono invece rivolti autonomamente ai vari pronto soccorsi della zona: nessuno di loro aveva per fortuna problemi rilevanti. Nessuno sembrerebbe in pericolo di vita. "Era già successo nel dicembre del 2022 quando era parroco don Benito Chiarabolli, ma erano stati fatti i lavori per mettere a norma gli impianti di riscaldamento della Chiesa che è ripartito proprio a dicembre scorso - aggiunge Sabatini - Per la nostra comunità è una grossa ferita: ci vorrà impegno per superarla". La Chiesa rimarrà chiusa. Al momento tutto sembra che sia iniziato da un malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento ma un’’ipotesi più solida su quello che è successo verrà formulata probabilmente nelle prossime ore.