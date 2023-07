Pasta alla Chicca di nonno Renzo

Antonia

Casini

La chiamava così, "Pasta alla Chicca", storpiando l’originale nome "alla Checca", piatto romano fresco che mio nonno preparava in barca: una passione di famiglia quella per il mare. Una ricetta raccolta e tramandata da mia madre. Per quattro persone: pelare 500 grammi di pomodori maturi, eliminare i semi, tagliarli a pezzetti e metterli in un recipiente capiente con basilico abbondante, aglio, olio e un po’ di peperoncino. Il composto va lasciato macerare per due ore. Cuocere la pasta (io uso quella integrale), circa 4 etti, e condirla con un po’ di olio evo perché non si attacchi, lasciarla raffreddare. Quindi, togliere l’aglio dal composto, aggiustare un po’ di sale, mescolare alla pasta e aggiungere la mozzarella di bufala (più compatta) a dadini. Un piatto buono e abbastanza leggero.

A proposito, per rendere l’aglio più digeribile - deve solo insaporire l’insieme, va tolto prima di servire la pasta - vi consiglio di tagliarlo a metà ed eliminare l’anima all’interno, il filamento che va dalla punta alla base, o di lasciarlo in infusione nel latte, per pochi minuti se caldo, per qualche ora se freddo. Aggiungere altro basilico prima di impiattare. Semplice ed estiva.