Passioni festival, anteprima con Carlo Vecce

Arezzo, 7 giugno 2023 – Una serata evento, aperta a tutti e ad ingresso gratuito nella splendida cornice del Parco della Tenuta di Frassineto. Appuntamento venerdì 9 giugno a partire dalle 20:30, con l’apertura in grande stile dell’undicesima edizione del Passioni Festival. Ospite Carlo Vecce, professore dell’Università “L’Orientale” di Napoli e uno dei massimi esperti di Leonardo Da Vinci in Italia, che presenterà il suo romanzo “Il sorriso di Caterina – La madre di Leonardo” edito da Giunti Editore. L’incontro, nella suggestiva cornice del Parco della Tenuta di Frassineto, sarà moderato dalla storica dell’arte, docente e giornalista aretina Liletta Fornasari.

E anche il Professor Carlo Vecce, raggiunto al telefono nelle ultime ore, si è detto molto felice di presentare il suo ultimo lavoro al Passioni Festival in una sera così speciale. Il Professor Vecce ci ha raccontato la genesi di questo suo lavoro, a metà tra il romanzo storico e una biografia romanzata, che racconta la storia di Caterina, madre di Leonardo Da Vinci.

Le parole del Professor Vecce:

“L’incontro con i documenti che riportavano la storia di Caterina è avvenuto circa cinque anni fa, ma l’idea di scriverci un libro mi è venuta più tardi. Ricordo che la prima reazione fu: ‘è una storia troppo assurda, non può essere davvero la madre di Leonardo’. Poi mi sono messo a studiare approfonditamente le carte e ho cercato nuovi documenti che potessero dimostrare che quello che avevo scoperto non fosse vero. Ma nessun documento contraddiceva la mia ipotesi. Poi tre anni fa, con in mano questa storia così affascinante e terribile - è una storia di sofferenza, di una ragazzina di 13 anni rapita dalle montagne del Caucaso e portata fino a Firenze dopo 12 anni di viaggi in schiavitù – mi sono messo a scrivere. E subito mi sono reso conto che non riuscivo a mettere insieme questa storia nella forma di un saggio accademico, così ho iniziato spontaneamente a scriverla come un romanzo, viaggiando in alcuni punti con l’immaginazione”.

Il Passioni Festival e l’Associazione Dimore Storiche Italiane intendono esprimere un particolare ringraziamento alla famiglia Miserocchi per aver nuovamente messo a disposizione la Tenuta di Frassineto. Ancora una volta la famiglia Miserocchi, con il suo consueto stile premuroso ed attento alla crescita economica e sociale del territorio, ha dimostrato sensibilità e attenzione agli eventi culturali promossi dal Passioni Festival.

L’evento, introdotto da un aperitivo di benvenuto alle 20:30, si terrà a partire dalle 21:00 nel Parco della Tenuta di Frassineto (Strada vicinale del Duca, 14 – Loc. Frassineto, Arezzo).