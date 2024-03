“Passi di Donna- Raccontare il tempo” a Subbiano

Arezzo, 6 marzo 2024 – “Passi di Donna- Raccontare il tempo” è il titolo dell’incontro per la Giornata Internazionale della Donna voluto dal Sindaco di Subbiano Ilaria Mattesini che si terrà Sabato 9 marzo alle ore 16 presso la Sala Consiliare di Subbiano in via Garibaldi.

“Quest’anno “ fa presente Ilaria Mattesini” ho voluto mettere in luce le donne che in un territorio hanno fatto la differenza, impegnate, nell’impresa, ma anche nel sociale, capaci di guardare ad un mondo sostenibile ed inclusivo, fatto di rapporti umani, capaci di prendersi responsabilità , ma capaci anche di attenzioni rivolte alla comunità dove vivono.”

Un incontro dove le donne a piccoli passi, hanno raccolto eredità familiari importanti, portando le loro sensibilità, le capacità di mediazione, le loro professionalità, il loro credere nella globalizzazione, in un mondo lavorativo spesso maschile. Passi che hanno portato donne a scardinare il muro della non inclusione mostrando le competenze e i valori di chi convive con le disabilità. Passi che hanno portato donne a mettersi in competizione senza perdere di vista la tradizione, aggiungendo però l’innovazione. Passi che hanno portato donne alla guida di associazioni d’impresa.

“Devo dire grazie a tutte le imprenditrici che hanno voluto essere presenti e che racconteranno “il tempo”, la loro storia per dare fiducia a tante altre donne, per me è un onore averle ospiti nella Sala del Consiglio Comunale in cui si riconosce tutta una comunità”ha dichiarato Ilaria Mattesini.

Un pomeriggio in cui il pubblico incontrerà : Viviana Magrini, della CAEM Magrini Spa, azienda leader in tutto il mondo nella produzione di arredamento commerciale, al 100% della famiglia Magrini; Sandra Pancini del Panificio Pancini Srl, una passione per il pane eredita dal babbo Giampiero; Francesca Bartoli, in rappresentanza di Confartigianato Imprese Arezzo, titolare dell’Osteria le Note di Guido, chef medaglia di bronzo ai campionati italiani di Rimini per la cucina calda, che coniuga famiglia e lavoro collaborando nelle cucine con la Federazione quando i territori chiedono aiuto come nel caso degli alluvionati; Barbara Bassetti, Presidente NCC Auto di CNA Arezzo, della BB Service SRL, capace di guardare oltre per garantire leggi e norme per tutto il settore, ma capace di promuovere territori come un tour operator in un servizio che fa diventare chi è alla guida di un mezzo una persona di fiducia, una presenza discreta sulla quale fare affidamento; Faustina Bertollo, presidente di un’impresa sociale al femminile, la Cooperativa sociale Officina 104, una donna che di progetto in progetto ha raggiunto tanti obbiettivi inclusivi, forse impensabili per chi non lavora con le disabilità .

Una giornata raccontata al femminile dialogando con Stefanella Baglioni dei Centodue/Subbianotv e con sottolineature musicali a cura dell’associazione Diapason di Rassina che con una chitarra ricorderà storie senza tempo da ..”Anche per te”, a”Quello che le donne non dicono”..a “Donne” per dire semplicemente …siate donne, nella vita, ogni giorno ,in ogni luogo, in ogni fare.

Per chi non sarà presente sarà possibile rivivere questa giornata su Magazine di Teletruria, anche on denmand su smart tv, oppure sul canale you tube di Centodue/Subbianotv.