Panchine d’artista, estemporanea a Pratovecchio

Arezzo, 15 luglio 2023 – È in programma domani 16 luglio, nella splendida cornice del parco fluviale del Canto alla Rana, l’estemporanea del concorso di idee PANCHINE D’ARTISTA bandito dal Comune di Pratovecchio Stia, in collaborazione con l’azienda Freschi & Vangelisti, per la decorazione di 6 panchine da collocare nel territorio comunale che diventeranno opere d’arte a cielo aperto.

Il progetto ha come finalità la promozione dell’arte e del territorio, arte come aggregazione, crescita sociale e rivalutazione urbana. Da sempre, soprattutto nei piccoli paesi, le panchine rappresentano non solo un punto di ritrovo e un simbolo di socialità e convivialità ma anche un importante elemento di arredo urbano, la cui decorazione promuove la riqualificazione del paese.

Prodotte dalla ditta Vasart Urban Design di Reggio Emilia, le panchine sono interamente in calcestruzzo e rappresentano una fedele riproduzione sovradimensionata di un libro aperto appoggiato su un basamento.

18 i bozzetti presentati, 6 quelli ammessi all’estemporanea selezionati dalla commissione composta dal sindaco Nicolò Caleri e dalle artiste casentinesi Sara Lovari e Silvia Rossi.

Saranno Nadia Iannelli, Ilaria Paccini, Marco Gubellini, Francesca Gambacorta, Elisabetta Giannaccini e Diego Roncarati gli artisti che, dalle 9 alle 17, realizzeranno le loro opere sul tema assegnato che è “La magia dell’arte”.

Fuori concorso anche una panchina che sarà realizzata dall’artista di Pratovecchio Stia Elia Fiumicelli.

Il programma della giornata prevede alle ore 17 le votazioni con una valutazione finale che terrà conto per l’80% del giudizio degli spettatori e per il 20% di quello della commissione. A seguire le premiazioni con la consegna dei riconoscimenti con un montepremi complessivo di 2.500 euro offerto dall’azienda Freschi & Vangelisti.

Il concorso fa parte del progetto “IMAGO: la magia dell’arte contemporanea” promosso dall’ Amministrazione comunale con l'obiettivo di fare di Pratovecchio Stia il paese dell'arte contemporanea e di costruire su tale caratterizzazione un ulteriore elemento di attrattività turistico-culturale del territorio.