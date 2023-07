Padre Violento e Stupratore Ingannato dalla Mamma, Tragedia a Firenze

La mamma picchiata e maltrattata, il figlio di quattro anni violentato sessualmente dal padre. Una storia dai contorni raccapriccianti, che tuttavia ha visto l’aguzzino trasformarsi in vittima. Ieri infatti per la donna, una trentenne che abita a Firenze, è stata emessa dal tribunale del capoluogo toscano una misura cautelare coercitiva con l’allontanamento dal figlio e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, e l’accusa di calunnia e maltrattamenti su minori. In questo caso la persona offesa è proprio il padre violento e stupratore che, stando a quanto riporta l’inchiesta svolta dai carabinieri di Firenze, in realtà non avrebbe commesso nulla di quello che la donna gli addebitava. Al contrario, sarebbe stata proprio lei, per avvalorare la sua tesi, a commettere gli abusi sul figlio, di tipo fisico e di tipo psicologico. Ieri le forze dell’ordine hanno trasferito il bambino dal padre, che nei prossimi giorni chiederà l’affidamento esclusivo.