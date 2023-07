Ottantenne sparisce dalla casa di riposo La prefettura fa scattare il piano di emergenza

Angela Maria Leto ha 83 anni. Sabato pomeriggio si è allontanata dalla Rsa Villa Desiderio a Settignano (Firenze), gestita dal gruppo Sereni orizzonti, che ha strutture in mezza Italia e anche in Germania e Spagna. Appena gli operatori si sono accorti che la donna non era più all’interno hanno avvisato le forze dell’ordine. La prefettura di Firenze ha fatto scattare il piano di ricerca delle persone scomparse, al quale prendono parte volanti della polizia e vigili del fuoco. Si cerca palmo a palmo, anche perché l’anziana potrebbe avere problemi a orientarsi all’esterno da sola.

I parenti della donna hanno presentato denuncia di scomparsa alla questura di Massa Carrara. La notizia, con le fotografie dell’anziana, ha cominciato subito a girare su Facebook. E’ stata avvisata anche l’Asl Toscana centro cui spetta l’obbligo di vigilanza e controllo sulle residenze sanitarie accreditate. Questa mattina partirà un’ulteriore verifica. Anche se Villa Desiderio era stata recentemente attenzionata: i livelli di personale erano risultati entro lo standard.

I. U.