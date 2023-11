Operaio morto, le indagini. Omicidio colposo

Omicidio colposo, per ora contro ignoti. Così la procura della Spezia ha avviato le indagini sulla morte di Francesco Mancuso, l’operaio di 55 anni originario di Torino deceduto giovedì pomeriggio in un’officina del Deposito rotabili storici della Fondazione Fs. L’uomo, impegnato in alcuni lavori di manutenzione a un cala assi, è stato colpito al torace da un pistone che si è staccato da un macchinario, precipitando da un’altezza di circa tre metri. Il pubblico ministero titolare dell’inchiesta, Alessandra Conforti, ricevute le relazioni della Polfer e del Nucleo prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell’Asl, non ha ritenuto necessario affidare l’autopsia sulla salma dell’operaio, essendo di fatto cristallizzate le circostanze e le cause della morte. Non sono invece escluse, nei prossimi giorni, alcune verifiche nel luogo dove si è consumata la tragedia, sin da subito sottoposto a sequestro. Controlli che potrebbero riguardare il macchinario dal quale si è staccato il pistone che ha colpito mortalmente il cinquantenne operaio, così come il rispetto delle prescrizioni in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro. Intanto, nello Spezzino è polemica per l’ennesima morte bianca. Mancuso è infatti la quinta vittima del lavoro dall’inizio dell’anno, una lunga scia di sangue che preoccupa istituzioni e sindacati. Secondo i dati Inail, da gennaio a settembre nello Spezzino sono stati denunciati 2.121 infortuni sul lavoro, una media di otto casi al giorno. Un’enormità, tanto da spingere il segretario regionale del Pd, Davide Natale, a chiedere "misure legislative più stringenti e maggiori controlli, ma è anche indispensabile e necessario mettere in campo un’azione di prevenzione, di educazione e di formazione che non può più attendere".

Matteo Marcello