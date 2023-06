Omicidio nella villa Anziana massacrata Interrogatorio decisivo "L’ha uccisa la figlia"

di Matteo Alfieri

Omicidio volontario. E’ arrivata a una svolta l’indagine per l’omicidio nella villa di Istia d’Ombrone, borgo alla periferia di Grosseto. Le prove a carico di Benedetta Marzocchi, 50 anni, sono ritenute così significative da avere convinto il sostituto procuratore Giampaolo Melchionna a indagarla per omicidio volontario nei confronti di Giuseppina De Francesco. Sarebbe stata Benedetta, la figlia, almeno secondo la Procura di Grosseto, a picchiare a morte l’anziana madre, 76 anni, insegnante in pensione, trovata in un lago di sangue dopo essere stata pestata a calci e pugni in una stanza della villa "I Renai" all’alba di giovedì 8 giugno.

A dare la svolta definitiva alle indagini del Nucleo investigativo dei carabinieri sono stati alcuni dei primi risultati del Ris dei carabinieri, la sezione specialistica che ha trascorso tre giorni nella villa a raccogliere elementi utili per le indagini. Decisivo l’interrogatorio di ieri mattina in Procura a Grosseto: troppi gli "scollamenti" nel racconto della 50enne rispetto alle prove che erano state prese a suo carico. Gli accertamenti raccontavano tutta un’altra verità. Che ha portato il pm Melchionna a decidere per il fermo di polizia.

La donna è stata dunque condotta nella sezione femminile del carcere di Sollicciano a Firenze in attesa dell’interrogatorio di garanzia che si svolgerà probabilmente in tribunale a Grosseto di fronte al giudice per le indagini preliminari. In attesa poi di conoscere le risultanze del dna del materiale trovato sotto le unghie della donna uccisa. Gli inquirenti credono che si tratti della pelle della figlia Benedetta, "graffiata" in un ultimo tentativo di difendersi da quella furia cieca. Era lei, infatti, che si trovava nella casa insieme alla madre anziana. E fu sempre lei a chiamare il padre la mattina sul cellulare, dicendo che lei e la madre erano state aggredite da due uomini incappucciati che si erano introdotti nella villa. Una versione che però non convinse già dall’inizio. All’arrivo del personale sanitario del 118, infatti, la donna fu trovata in terra vicino ad un armadio. Il suo corpo era ricoperto di ecchimosi e graffi. E aveva tagli in ogni zona del corpo, soprattutto in testa. Accanto a lei uno specchio in frantumi. E anche la figlia presentava tagli a gambe e braccia. Ma non c’era alcun segno di effrazione. Altra circostanza sospetta.

La cinquantenne fu trasferita in ospedale dove fu ricoverata nel reparto di psichiatria. Per il suo passato un po’ burrascoso (nel dicembre 2012 la donna si introdusse nella chiesa del paese distruggendo ogni cosa, tant’è che il piccolo edificio dovette essere riconsacrato, la versione dell’aggressione non era mai stata presa in seria considerazione. La mancanza di segni di effrazione a porte e finestre ha fatto il resto. Così come nessun movimento particolare di auto fu ripreso dalle telecamere del paese, in entrata e in uscita, all’alba di quel giorno. Sarebbe stata dunque lei, in un momento di follia, a bloccare la madre, probabilmente dopo una lite, e a picchiarla fino ad ucciderla. A calci e pugni. Spingendola contro lo specchio dell’armadio. E provocandogli fratture al costato e al volto. Una violenza inaudita che ha portato alla morte dell’anziana in pochi minuti.