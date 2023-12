Oggi è il Puccini day. Compleanno del Maestro con un grande happening

TORRE DEL LAGO (Lucca)

Nacque il 22 dicembre del 1858 in una casa in corte San Lorenzo, nel centro storico di Lucca. Ultimo di una dinastia di compositori che da più di un secolo deteneva il monopolio della vita musicale cittadina, e ultimo maestro internazionale del melodramma scomparso a Bruxelles il 24 novembre del 1924 lasciando incompiuta Turandot. Lucca e Viareggio, la terra dei natali e quella del cuore, celebrano oggi il compleanno di Giacomo Puccini, e nell’anno che verrà il centenario della sua morte. Sarà la musica ad accompagnare il “Puccini Day“ con un grande concerto organizzato dalla città di Viareggio e dalla Fondazione Festival Pucciniano in programma questo pomeriggio (alle 18) nell’Auditorium Enrico Caruso del Gran Teatro di Torre del Lago. Da Manon Lescaut, l’opera della consacrazione, agli altri capolavori come La Bohème, Tosca, Suor Angelica, Gianni Schicchi. Un programma di grande fascino affidato all’interpretazione di straordinari artisti, come il soprano toscano Valentina Boi, recentemente applaudita nel ruolo di Floria Tosca al teatro Marrucino di Chieti. Con lei Federica Guida già acclamata Musetta sul palcoscenico del Festival Puccini la scorsa estate, e con la partecipazione straordinaria del tenore Vincenzo Costanzo reduce da un personale successo al Teatro dell’opera di Roma nel ruolo di Cavaradossi, ruolo che ha già interpretato anche al Festival Puccini. Sul podio, alla direzione dell’Orchestra del Festival Puccini, la bacchetta di Jan Latham Koenig.

La serata sarà anche l’occasione per celebrare l’anniversario della 70esima edizione del Festival Puccini, l’unico al mondo dedicato al compositore. Una storia gloriosa che ha portato a Torre del Lago grandi interpreti, cantanti, direttori, registi che a partire dal 1930 hanno reso omaggio alla musica del maestro in riva al lago, a due passi dalla villa oggi museo, regalando straordinarie interpretazioni. Durante l’evento, condotto da Daniele Maffesi sarà consegnato un riconoscimento ai protagonisti di una memorabile produzione de La Bohème, il regista Giampaolo Zennaro e il soprano Elena Baggiore che furono tra i protagonisti del successo di una Bohème andata in scena cinquant’anni fa, esattamente nell’estate del 1873.

E se Viareggio celebra i capolavori di Puccini, la sua maturità artistica; Lucca oggi ne ripercorre le origini per tramandare la sua storia grazie a una giornata di studio dedicata agli alunni della scuola media “Massei” di Mutigliano promossa dall’istituto comprensivo intitolato al Maestro, in collaborazione con la Fondazione Giacomo Puccini e la partecipazione della direttrice Simonetta Bigongiari. Si partirà proprio della soffitta della casa in corte San Lorenzo, la cui vista ispirò le atmosfere parigine della Bohème, per passare al conservatorio Pacini, che avviò Puccini alla musica. Passando al vecchio Caffè Caselli, dove negli anni della giovinezza si esibiva al pianoforte per sbarcare il lunario, fino all’amore scandaloso con Elvira sbocciato in segreto tra le Mura.