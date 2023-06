Nuova tragedia delle armi negli Usa A 2 anni trova una pistola in casa, spara e ammazza la mamma incinta

Stati Uniti sotto choc per l’ennesima tragedia causata dalle armi da fuoco nella quale un bambino ha trovato in casa una pistola incustodita e ha sparato. L’incidente in Ohio, dove una donna incinta di otto mesi è morta insieme al piccolo che portava in grembo. A ucciderla, accidentalmente, è stato il figlioletto di due anni, il quale ha rinvenuto sul comodino della camera dei genitori un’arma carica e le ha sparato alla schiena. È stata proprio la 31enne Laura Ilg, ancora cosciente, a chiamare il 911, dicendo di essere stata colpita dal bimbo nella sua casa di Norwalk. Gli agenti sono intervenuti immediatamente, la giovane è stata portata al Fisher-Titus Medical Center, ma i medici non sono stati in grado di salvare il neonato e la madre. L’altro ieri in Kentucky un bimbo di 7 anni ha sparato e ucciso al fratellino di cinque.