Arezzo, 10 aprile 2023 – In arrivo dal grande virtuoso Augustin Hadelich con il suo violino apprezzato e ricercato in ogni luogo del mondo, a Rinat Shaham, mezzosoprano che incanta con le sue interpretazioni della Carmen. Dal Marmen Quartet, maestri nella musica da camera, alle sorelle SongHa al violino e Hayoung Choi al violoncello, quest’ultima vincitrice del prestigioso Queen Elisabeth Competition 2022, al grande maestro Steven Isserlis.

Nume Festival & Academy porta la grande musica a Cortona per una intera settimana dal 19 al 25 giugno. L’iniziativa è insieme palcoscenico per l’esibizione al pubblico dei massimi esponenti contemporanei di musica classica, e luogo di alto perfezionamento per i più affermati e talentuosi giovani con carriere già avviate, 12 in tutto selezionati nel panorama mondiale, nelle specialità di violino, viola e violoncello, per i quali si attivano durante la settimana masterclass offerte dalla Direzione del Festival e tenute dagli stessi artisti internazionali protagonisti dei concerti serali. Alle masterclass è consentito l’accesso anche al pubblico interessato. Dopo l’edizione dello scorso anno, anteprima assoluta di questa innovativa iniziativa, il 2023 vede consolidarsi la manifestazione che afferma un nuovo modello di evento per la conoscenza e la fruizione della musica classica, coinvolgendo una intera città e i suoi teatri al chiuso e all’aperto, in uno scenario co-protagonista in quanto denso di arte, cultura e capacità comunicativa. “Siamo orgogliosi di portare per il secondo anno consecutivo i massimi esponenti della classica internazionale a Cortona – dice Natalie Dentini, ideatrice e direttrice del Festival - La loro presenza conferma la qualità artistica di Nume Festival. Siamo ancora più entusiasti della grande partecipazione alle selezioni per le masterclass. Hanno inviato la candidatura giovani talenti da tutto il mondo e non vediamo l’ora di accoglierli e sentirli suonare. Invito gli amanti dell’arte e della bellezza a venire a Cortona perché sarà un’esperienza rigenerante e di grande ispirazione”. Il programmasi apre il 19 giugno al Signorelli col cocerto di Augustin Hadelich, al violino, il 20 giugno sempre al Signorelli ci sarà il mezzosoprano Rinat Shaham. Il 21 giugno al Relais La Corte Dei Papi il Marmen Quartet, il 22 giugno al Falconiere Hayoung Choi, violoncello, Songha Choi e Vlad Stanculeasa, violino ed Ettore Causa, viola. Il 23 giugno al Teatro Signorelli concerto di Steven Isserlis al violoncello, il 24 giugno alle 11 al Centro Convegni Sant’Agostino spazio al Recital dei giovani talenti di Nume Academy, il 24 giugno alle 20 sempre qui Antonio Lysy, Mi-Kyung Lee e i giovani talenti della Nume Academy e i Quartetti per archi, il 25 giugno il| Recital dei giovani talenti di Nume Academy e il 25 Ettore Causa, Vlad Stanculeasa e i giovani talenti della Nume Academy.