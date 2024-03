Nuda è la Voce dalla canzone d'autore al teatro di narrazione all’Aurora

Arezzo, 19 marzo 2024 – Venerdì 22 marzo alle ore 22.00 al Circolo Culturale Arci Aurora per DiVociDiDonne c’è Letizia Fuochi in concerto

Nuda è la Voce dalla canzone d'autore al teatro di narrazione

Letizia Fuochi, prossima a un nuovo progetto discografico con Materiali Sonori, torna in scena accompagnata da Francesco Frank Cusumano con una scelta di canzoni tratte da i suoi cinque album: Finito e Infinito, Come l'acqua alla terra, Inchiostro, Fuegos y Chavela, Zing. Nuda è la Voce, titolo del suo libro e di questo spettacolo, sintetizza una scelta artistica ben definita fatta di suoni puri, caldi, profondi in cui passioni, solitudini, libertà e ironia si fondono insieme alla ricerca di una dimensione che da privata diventa collettiva. "Condividere emozioni significa restituire una visione del sé e del mondo in cui il politico è personale e il personale è politico - dice Letizia - dove per politico intendiamo l'esserci, il partecipare, sentirsi parte di un tutto. È necessario abitare speranza e compassione attraverso la poesia, strumento indispensabile per rendere il mondo un posto più accogliente".

Sul palco

Letizia Fuochi, voce e chitarra

Francesco Frank Cusumano chitarra

Ingresso libero con tessera Arci.