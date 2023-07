Notti di Talento, il sogno continua Sul palco per diventare una star

Un palco per sognare. E’ quello di Notti di Talento, il contest musicale di cui La Nazione è media partner esclusivo che accende l’estate del litorale pisano con decine di giovani cantanti e ballerini che si esibiranno nelle principali piazze di Calambrone e Marina di Pisa e provengono da ogni parte della Toscana. La seconda delle tre audition che selezioneranno i finalisti che si esibiranno il 20 agosto sul grande palco di Marenia, in piazza Baleari a Marina di Pisa, è in programma il 13 luglio a Eliopoli Calambrone, mentre l’ultima prova di selezione, sempre a Eliopoli, andrà in scena il 30 luglio. Sul palco, nelle due serate, sfileranno una trentina di giovani talenti giudicati da una giuria di qualità che selezionerà i migliori cantanti e ballerini per la finale. Gli spettacoli sono tutti a ingresso gratuito, così come gratuita è l’iscrizione al talent show, e gli artisti grazie alla media partnership con La Nazione, hanno la possibilità di esibirsi su palchi professionali e prestigiosi davanti a centinaia di spettatori. Ma hanno soprattutto la possibilità di far conoscere la propria arte a professionisti del settore che seguono il talent per scovare nuovi talenti da inserire nel mercato discografico e della danza. Non è un caso, infatti, che alla finale della versione invernale di Notti di Talento, nelle scorse settimane al Giardino Scotto di Pisa, fosse presente per seguirli dal vivo e da vicino Ugo Bongianni, musicista e produttore oltre che da vent’anni tra gli arrangiatori di Mina.

La versione estiva di Notti di Talento, prodotto dall’associazione culturale Mediterranea Music (direttore di produzione Michele Ammannati e direttore artistico, Alex Leardini) è condotta da Leonardo Ghelarducci e Ilaria Belli. La Nazione, insieme al format Notti di Talento, propone anche altre due serate di gala per il litorale pisano all’insegna dell’intrattenimento e della musica. Il 22 luglio alle 21.30 nel parco di Ciclilandia a Tirrenia lo chef Gilberto Rossi (per molti anni ‘spalla’ televisiva di Antonella Clerici su Raiuno) presenterà uno show cooking di tartufo declinato in chiave estiva e marinara con oltre 200 assaggi per il pubblico presente. Lo spettacolo sarà inpreziosito dalla presenza di due giovanissimi cantanti livornesi: Elissa Lonzi (che canta accompagnandosi alla tastiera) e Francesco Di GFiore, vincitore della sezione canto dell’edizione invernale di Notti di Talento.

Il 5 agosto alle 21.30, sempre a Ciclilandia a Tirrenia, Sanremo che passione un talk show con i cantanti Stefano Sani e Daniela Davoli, il pianista Andrea Caciolli e il giornalista Enrico Salvadori che racconteranno l’epopea dei toscani al festival della canzone italiana.

Gab. Mas.