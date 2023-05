Notte Europea dei Musei, Kid Pass Days e festa della mamma a Casa Bruschi

Arezzo, 12 maggio 2023 – Le Gallerie d’Italia, polo museale di Intesa Sanpaolo, presentano numerose iniziative per il weekend di sabato 13 e domenica 14 maggio: dall'apertura straordinaria serale per la Notte dei Musei agli appuntamenti per le famiglie per i Kid Pass Days e la festa della mamma.

Sabato 13 maggio dalle 20:00 alle 24:00 le quattro sedi di Gallerie d'Italia saranno eccezionalmente aperte per la Notte Europea dei Musei, con ingresso ridotto a 1 euro.

Domenica 14 maggio, in occasione della festa della mamma, tutte le mamme potranno visitare le Gallerie d’Italia in compagnia dei figli con ingresso ridotto.

Inoltre, in adesione all’iniziativa Kid Pass Days, sabato 13 e domenica 14 maggio le quattro sedi di Gallerie d’Italia a Milano, Napoli, Torino e Vicenza propongono itinerari e visite laboratoriali che vedono protagoniste le collezioni e le mostre in corso.

La Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi ad Arezzo sabato 13 e domenica 14 maggio alle ore 16:00, in adesione alla manifestazione Kid Pass Days, organizza il percorso “SCOPERTE AL MUSEO”, dove gli strumenti scientifici e gli utensili creati dal genio dell'uomo saranno i protagonisti della visita a Casa Bruschi, dedicata alle famiglie e ai bambini dai 6 anni in su.

Inoltre, per tutta la giornata del 14 maggio per le mamme che vorranno visitare il Museo in compagnia dei figli, è previsto l’ingresso ridotto.

La Casa Museo Ivan Bruschi partecipa anche alla Notte Europea dei Musei in programma il 13 maggio, con apertura straordinaria serale e l’organizzazione del Concerto della “Orchestra Suzuki Le 7 Note” alle ore 20.30. (Informazioni e prenotazioni: al numero 0575 354126 o via e-mail a [email protected])