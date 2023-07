Note al tramonto con Zubin Mehta Soirée da favola a Villa d’Este

di Angela Giannessi

E’ nato tutto da un pour parler, davanti a una bistecca, tra due amici storici, Davide Bertilaccio, amministratore delegato di Villa d’Este e ormai toscano d’adozione e Andrea Mati, vivaista pistoiese di fama internazionale nonché stimato compositore musicale. E’ così che in pochi mesi ha preso sostanza l’idea di un concerto d’eccezione diretto dal grande maestro Zubin Mehta che, domenica scorsa, sul palco collocato nei giardini del mosaico di Villa d’Este, ha diretto i 40 elementi dei Cameristi del Maggio Musicale Fiorentino che hanno suonato, oltre a opere di Mozart, tre arie composte da Andrea Mati e cantate dalla soprano Silvia Capra.

"E’ un onore immenso – ha commentato Mati – che il maestro Mehta, normalmente restio ad accettare nuove opere, abbia deciso di dirigere queste tre romanze tratte da Enigma d’Amore, la mia prima produzione lirica dopo tante composizioni classiche. Scritta nel 2022, l’opera è stata presentata solo 3 mesi fa a Mehta che ha chiesto un primo ascolto unicamente con pianoforte e voce, ha approvato le mie arie trovandole piacevoli e divertenti e mi ha voluto sabato scorso accanto a lui per la grande prova generale tenutasi dentro il teatro del Maggio Musicale Fiorentino".

L’eccellenza musicale toscana e internazionale si sono così trasferite per una notte sul lago di Como, in un contesto da fiaba fuori da ogni programmazione, schema e aspettativa. Sessanta

minuti di esibizione all’ora del tramonto e 850 euro a biglietto per un concerto, con successiva cena, che sono stati un vero inno all’arte, alla cultura e alla bellezza. Magica la connessione che si è creata tra musica e natura circostante, tra platani secolari, panchine bianche di ferro battuto, candelabri a delimitare il prato bordato da file di begonie fucsia e, soprattutto, le note del Maestro avvolte dall’aria, profumata dalle magnolie in fiore.

Incantato il pubblico che ha proseguito la serata con una cena giocata, anche nella presentazione dei piatti, sul tema delle note musicali, le chiavi di violino e i pentagrammi; da sogno gli allestimenti curati dal celebre event designer Vincenzo D’Ascanio, ormai riferimento fisso per gli addobbi di Villa d’Este. Emozionatissimo Andrea Mati, da anni legato professionalmente a doppio filo con i cameristi del Maggio Musicale Fiorentino che, chiamato sul palco, ha ringraziato commosso quanti hanno reso possibile un evento tanto speciale per la sua carriera artistica.

"Per me che amo la Toscana e l’ho eletta a mia terra di residenza dopo tanti anni di lavoro in giro per il mondo _ ha sottolineato infine Davide Bertilaccio, amministratore delegato del gruppo Villa d’Este, che conta anche Villa La Massa a Firenze _ è stata un’immensa soddisfazione far incontrare sul lago di Como l’eccellenza musicale del Maggio Musicale Fiorentino con l’eccellenza italiana dell’ospitalità. Un connubio perfetto tra due realtà che fanno di arte e bellezza la loro ragione di vita e che ha dato pregio al percorso che Villa d’Este porta avanti nel curare progetti fortemente orientati alla cultura e alla creatività italiane".